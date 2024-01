El PSOE critica la idea de Feijóo de celebrar más Plenos del Senado y le acusa de "hablar" como presidente de la Cámara

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha cuestionado el planteamiento del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de celebrar tres plenos al mes en el Senado, acusándole de "hablar" como presidente de la Cámara Alta y pidiéndole que se "disculpe" y que se convoque la Mesa de la institución para estudiar esa propuesta.

Así ha reaccionado Espadas en declaraciones a los periodistas desde el pasillo del Senado a la intención de Feijóo de utilizar su mayoría absoluta en la Cámara Alta para promover al menos tres sesiones plenarias al mes en la institución.

"Desde el PSOE, no lo vamos a dejar pasar y le pedimos claramente que pida disculpas y que el presidente del Senado haga su trabajo y convoque al órgano preceptivo, que es la Mesa del Senado y, si tienen alguna propuesta que hacer, que la estudiemos", ha defendido Espadas.

En este contexto, ha acusado a Feijóo de "faltar el respeto al Senado y a sus órganos": "Yo no sé si el señor Feijóo se ha confundido de lugar, pero está en el Senado, no está en Génova, y por tanto me parece que ya está bien de usar de manera partidista, una vez más, desde su partido una institución como esta para dar instrucciones sobre lo que hay que hacer o no hacer en esta Cámara".

Al hilo, cree que el líder del PP ha "desautorizado al presidente del Senado" al anunciar que promoverá la celebración de tres sesiones plenarias al mes, además de "faltar el respeto a todos los integrantes de la Cámara Alta".

QUE SE CONVOQUE LA MESA DEL SENADO

Por ello, ha instado al líder del PP y al presidente de la institución, Pedro Rollán, a informar de la propuesta de aumentar el número de Plenos en el órgano preceptivo, que es la Mesa del Senado, "además de escuchar a los grupos políticos".

"Se le ocurre además porque parece que entiende que esta Cámara para él va a ser una Cámara de combate, una Cámara donde venir a intentar desgastar al Gobierno, a bloquear la acción del Gobierno. Yo creo que se equivoca, se vuelve a equivocar una vez más", ha agregado.

Así, le ha reclamado a Feijóo que "se centre fundamentalmente en su trabajo como diputado en el Congreso" y que "deje al Senado trabajar como cámara territorial", recordando que en la institución se compatibilizan los senadores electos con los que son por designación autonómica, como es el caso del propio Espadas.

"Senadores autonómicos que constitucionalmente tienen la doble función, que debe ser compatible, de estar en sus parlamentos autonómicos y de ejercer también su función aquí, en la Cámara Alta. Por tanto, le pediría que me enseñara los informes de compatibilidad con esos parlamentos autonómicos para que se puedan celebrar tres plenos del Senado al mes y eso sea compatible con la labor y función de los senadores", ha sostenido.