PSOE CyL pide a los diputados de Cs que apoyen su moción de censura

VALLADOLID, 18 (EUROPA PRESS)

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, ha llamado una vez más a los 12 procuradores que conforman el Grupo Parlamentario Ciudadanos a que apoyen la moción de censura que se debatirá el próximo lunes, día 22 --se ha habilitado el martes 23 por si se alargan las intervenciones que son por tiempo ilimitado--, y que, según ha admitido a preguntas de los periodistas, se ha presentado ahora por "circunstancias sobrevenidas" y para evitar la "tremenda irresponsabilidad" de ir a un proceso electoral en plena pandemia.

"Nosotros no estábamos barajando estos tiempos ni este escenario pero quien desencadena esta situación no somos nosotros, es el PP (...) Este no es el escenario ni los tiempos que nosotros estábamos trabajando pero las circunstancias han sido así, han sido sobrevenidas, no por nuestra responsabilidad, sino por la irresponsabilidad del PP".

De este modo se ha pronunciado Barcones en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces que ha fijado el orden del día del debate de la primera moción de censura que se ha presentado en Castilla y León y que tendrá al portavoz de los socialistas, Luis Tudanca, como candidato, si bien se reservan informar precisar quién será el procurador encargado de defender la iniciativa.

Barcones ha reconocido que la moción de censura se produce "en un momento complicado" pero ha evidenciado asimismo el "clamor" y la "moción de censura social" de todos los sectores --ha citado en concreto a los médicos y al Diálogo Social-- contra "el peor presidente, con el peor gobierno, en el peor momento" ya que, según ha reprochado al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco y de Francisco Igea, "lejos de coger la mano fuerte a los que peor lo están pasando" ha dejado a todo el mundo por el camino a lo que ha sumado el "incumplimiento reiterado" del Pacto para la Reconstrucción de Castilla y León.

La socialista ha comparado al Gobierno de Castilla y León con un conductor kamikaze cuando conduce en dirección contraria a los demás.

"Ciudadanos tiene la última oportunidad de ser partícipes del cambio y la regeneración en Castilla y León. Yo solo les digo, que sea lo que prometieron que iban a ser, que cumplan la palabra que dieron a los vecinos y a las vecinas de Castilla y León cuando les pidieron la confianza en las elecciones. Ellos tienen la oportunidad de enmendar este terrible error, de devolver la dignidad a esta tierra, de regenerar los consensos", ha sentenciado para invitar a esos procuradores a repasar la hemeroteca.

Preguntada sobre si el PSOE admitiría el apoyo de varios procuradores de Cs a modo de tránsfugas, Barcones ha sido tajante al aclarar que el Grupo Socialista está haciendo un llamamiento a los 81 diputados en Castilla y León y, "especialmente, a los doce de Ciudadanos" ya que, entre otras cosas, prometieron acabar con los gobiernos del PP y con la corrupción. "Esto es cumplir la palabra", ha recordado a esos doce parlamentarios, entre los que se encuentra el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. "Que recuerden lo que prometieron para estar aquí y a la gente a la que representan", ha sentenciado.

"El lunes se abre una oportunidad de cumplir la palabra que se dio los vecinos y vecinas de Castilla y León. Esa es la reflexión que pedimos a los 81 procuradores que estamos llamados a pronunciarnos y que tenemos que decidir entre la decencia de Luis Tudanca o la corrupción del Partido Popular que representa el señor Mañueco, entre la esperanza y el futuro y la decadencia y la despoblación", ha manifestado la viceportavoz que ha apelado en todo momento a la "responsabilidad" del grupo mayoritario que trabajará "hasta el último momento" para conseguir la victoria de la moción.

La viceportavoz ha apostado en todo momento por la "seriedad" y por la "discreción" ante la "complejidad del proceso" para no desvelar contactos ni conversaciones tanto con miembros de Ciudadanos como con los procuradores de UPL y de Por Ávila --VOX ha anunciado ya el voto en contra mientras que los dos representantes de Podemos han garantizado que apoyarán la moción--.

Barcones ha insistido en sus reiterados llamamientos a la reflexión de los 81 procuradores que se sientan en las Cortes para que piensen para qué llegaron a la política y ha defendido que los socialistas sí podrán mirar a la cara a sus vecinos a partir del lunes porque prometieron cambio y están "haciendo todo" lo que está en sus manos para que haya "decencia, dignidad y oportunidades" y "desde el primer momento de la legislatura y hasta el último".

"Castilla y León lo tenía claro y dijo en las urnas que quería cambio en esta tierra", ha rememorado la viceportavoz del Grupo Socialista que ha reivindicado una vez más la victoria de los socialistas en las autonómicas de mayo de 2019 para volver a pedir a los 12 procuradores de Ciudadanos que aprovechen el debate de la moción de censura para cumplir ahora los compromisos de regeneración y de cambio que prometieron a los castellanos y leoneses, frente a un PP al que ve como sinónimo de corrupción, de falta de regeneración, de deterioro permanente de los servicios públicos y de falta de oportunidades.

Preguntada por el paso de miembros de Cs al PP ha recordado que la propia coordinadora autonómica de la formación naranja, Gemma Villarroel, ha criticado y denunciado la "OPA hostil", en palabras de la socialista que ha pedido "un mínimo de coherencia, de decencia y de honestidad" al respecto.

Finalmente, preguntada sobre si el PSOE intenta comprar a procuradores de Cs, Barcones ha tirado de ironía para recomendar a los periodistas que pregunten en el PP donde "hay un chorreo constante".