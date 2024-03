PSOE da por fracasada la negociación con Jaén Merece Más para una moción de censura en la capital jiennense

JAÉN, 19 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha dado por concluidas las negociaciones con Jaén Merece Más (JM+) de cara a la presentación de una moción de censura que permitiera a los socialistas recuperar la Alcaldía de la capital jiennense.

"Damos por concluidas las negociaciones", ha dicho el secretario general del PSOE de Jaén capital y portavoz de Grupo Municipal Socialista en el Consistorio jiennense, Julio Millán, que ha comparecido en rueda de prensa junto al senador y coordinador del Grupo Parlamentario del PSOE de Jaén, Jose Latorre.

De cara a un futuro más o menos inmediato, Millán y Latorre no cierran de manera definitiva la puerta de las negociaciones con JM+, pero sí han incidido en que a día de hoy y "si no se da un cambio en las condiciones", resulta "difícil" que ambas formaciones vuelvan a acercarse para intentar acordar un cambio en una ciudad como Jaén donde los once concejales del PP gobiernan en coalición con los tres ediles de JM+, mientras que el PSOE, con once concejales, está en la oposición con los dos ediles de Vox.

"Lo hemos intentado y no ha sido posible", ha dicho Millán, que ha defendido que el PSOE seguirá trabajando desde la oposición, desde donde se va a seguir exigiendo al gobierno local que ejerzan como tal y "dejen de vivir de las rentas del PSOE", para empezar a traer a la ciudad nuevos proyectos e iniciativas.

El secretario general de los socialistas en la capital jiennense ha lamentado que en las negociaciones, el grueso haya sido para hablar de la quita de la deuda del Ayuntamiento de Jaén, lo que "no ha permitido hablar de proyectos estratégicos para nuestra ciudad" como el colector de los puentes, la estación intermodal o posibles fórmulas para saldar la deuda en suelo con la UJA sin tener que recurrir a un nuevo PGOU.

Por todo ello, Millán, una vez rotas las negociaciones, ha pedido al gobierno local (PP-JM+) que "se pongan manos a la obra" y comiencen a trabajar por el futuro de la ciudad, empezando por la aprobación de un presupuesto para 2024, algo que, según Millán, el PSOE estaría en condiciones de hacer si estuviera al frente del Ayuntamiento.

Por su parte, Latorre, que ha reconocido el papel de personas de JM+ en su disposición por llegar a un acuerdo con el PSOE, ha manifestado que el PP "no tiene proyecto para la ciudad de Jaén" y esto implica que la capital jiennense "va a quedar en barbecho" porque "la Junta de Andalucía ya está en tiempo de descuento" con lo que le queda de legislatura.

Latorre ha reconocido que en las negociaciones el PSOE presentó una propuesta de "saneamiento del montante íntegro de la deuda viva del Ayuntamiento de Jaén", que no una quita. Para Latorre, JM+ "ha querido excusarse en una quita, un concepto que se ha inventado el primer teniente de alcalde de Jaén Merece Más, Manuel Carlos Vallejo".

El coordinador del Grupo Parlamentario Socialista ha incidido que el PSOE acudió a las conversaciones con una proyecto de futuro para la provincia de Jaén, que quería "compartir" con JM+ para que se sumara. Este proyecto contemplaba, además del "saneamiento" de la deuda, un programa de lucha contra la sequía para obras por valor de 200 millones de euros en el conjunto de la provincia.

También el PSOE puso sobre la mesa el compromiso con la A-32 de iniciar las obras en 2024-2025 del tramo que va entre Villanueva del Arzobispo y Beas de Segura, y a redactar proyectos, a licitarlos y a incluir estas obras hasta la provincia de Albacete durante toda la legislatura.

Otro compromiso que puso encima de la mesa el PSOE fue un programa de mantenimiento integral de las carreteras de titularidad estatal. En materia ferroviaria, el acuerdo era iniciar en esta legislatura las obras para la conexión de Jaén con la alta velocidad mediante el bypass de Montoro (Córdoba).

Todas estas medidas y programas, según Latorre, forman parte del proyecto del PSOE para la provincia y que, al margen de que no se haya cerrado un acuerdo con JM+, van a segur adelante porque "el PSOE no va a defraudar y el compromiso sigue estando".

Latorre ha señalado que el hecho de que no vaya a haber presupuestos generales del Estado para este año no ha influido en la ruptura de las negociaciones, al tiempo que ha anunciado que los próximos presupuestos serán "muy buenos" para la provincia.

Sobre las garantías que exigía JM+, Latorre ha señalado que por parte del PSOE "había muchísimas", y aunque "había miembros en Jaén Merece Más que estaban deseando llegar a un acuerdo con el PSOE", finalmente se han impuesto aquellos que desde el principio no fueron partidarios de esta opción porque siguen apostando por el acuerdo con el PP.