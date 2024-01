El PSOE está decidido a presentar denuncia por la Nochevieja en Ferraz y tendrá el texto en los próximos días

Los servicios jurídicos del partido trabajan en la estrategia a seguir y si finalmente incluye delito de odio

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El PSOE tiene decidido emprender acciones legales por las protestas de Nochevieja junto a la sede nacional del partido en la calle Ferraz y presentará el texto en los próximos días, según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección del partido.

El PSOE ya había adelantado que apreciaba un posible delito de odio en la concentración, donde varios asistentes golpearon con palos un muñeco que representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estaba colgado de una cuerda en un semáforo.

Aunque varios juristas han expresado sus dudas de que lo sucedido pueda constituir un delito de odio, las fuentes consultadas aseguran que presentarán denuncia, pero indican que todavía están decidiendo la estrategia jurídica que van a seguir.

Los servicios jurídicos del partido están trabajando, analizando los vídeos de esa noche y deben decidir, en primer lugar, si presentan una denuncia o varias. También, si finalmente incluyen el delito de odio u optan por otros tipos penales. En cualquier caso, esperan tener listo el texto en los próximos días, según indican.

YOLANDA DÍAZ NO VE DELITO

También hay reticencias en el interior del Gobierno, toda vez que la vicepresidenta segunda y líder del socio minoritario de la coalición, Yolanda Díaz, afirmó que no ve delito de odio en el apaleamiento de la piñata de Sánchez, aunque lo considera intolerable. A su juicio, "odiar no es un delito", y por tanto no es partidaria de acudir a la justicia en estos casos.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press recuerdan que solo es posible apreciar el delito de incitación al odio cuando la actuación se dirige a una minoría protegida en situación de vulnerabilidad --un grupo discriminado por motivos raciales, religiosos, de orientación sexual, por ejemplo--. En este sentido, subrayan que el presidente del Gobierno no pertenece a este grupo sino a una institución del Estado.

INSULTOS DE LOS PRESENTADORES

En el partido analizan al detalle todos los vídeos de esa noche, tanto la retransmisión oficial de las campanadas de fin de año junto a su sede que emitieron varios medios de comunicación, como el resto de vídeos en los que aparece la piñata de Sánchez.

La concentración para tomar las uvas en Ferraz fue convocada por la organización Revuelta y reunió a unas 300 personas que protestaron contra el PSOE y la Ley de Amnistía que beneficiará a los involucrados en el procès, en la misma línea de las manifestaciones de repulsa que se han venido realizando en Ferraz desde hace semanas.

Desde el partido ya avisaban de que están estudiando todas las vías legales que afecten tanto a los participantes en la manifestación como a los organizadores y a los presentadores del canal oficial, que también vertieron insultos contra el presidente del Gobierno.