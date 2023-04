El PSOE se defiende de las críticas por su forma de legislar: "No se ha violentado la tramitación de ninguna norma"

PNV y PDeCAT también critican a los grupos del Gobierno, esta vez por ampliar un plazo de enmiendas a 15 minutos de que acabara

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, Isaura Leal, se ha defendido este martes de las críticas vertidas por algunos grupos parlamentarios sobre los procedimientos legislativos utilizados en esta legislatura asegurando que el PSOE actúa con un "escrupuloso respeto" al Reglamento de la Cámara y que "no se ha violentado la tramitación parlamentaria de ninguna norma".

Así ha respondido en una rueda de prensa en el Congreso a las quejas que recurrentemente realizan los grupos parlamentarios, incluidos socios del Gobierno, sobre por ejemplo la celeridad que se imprime a la aprobación de iniciativas legislativas después de que éstas hayan pasado meses paralizadas.

Este lunes las críticas se centraron en la decisión de ampliar el plazo para la presentación de enmiendas de totalidad a la Ley de Familias apenas un cuarto de hora antes de que se concluyera el plazo que se había fijado la semana anterior, cuando algunas formaciones ya estaban redactando o incluso registrando sus vetos.

"ASÍ NO"

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, denunció esta circunstancia, a su juicio, sin precedentes, como una clara "desconsideración hacia los grupos parlamentarios". A través de un tuit, Esteban habló de que se había utilizado "una trampa por encima del Reglamento para defender intereses de parte" y se quejó de se hubiera acordado la ampliación sin que se hubiera reunido presencialmente la Mesa del Congreso, que es la que tiene encomendada esa tarea. "Así no", remachó.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha atribuido el tuit de Esteban al "nerviosismo" con el que, a su juicio, vive el PNV que pueda haber "una mayoría de izquierdas en Euskadi" que les saque de Ajuria Enea. "Yo creo que tiene más que ver con eso que con que se haya prorrogado el plazo de enmiendas a la totalidad de una ley concreta que casualmente es de Podemos", ha añadido.

Pero el PNV no ha sido el único que se ha quejado. También lo ha hecho del PDeCAT, cuyo diputado Genís Boadella ha denunciado que la forma en la que se están tramitando gran parte de las leyes "no aporta mucha seriedad" y que "forzar las negociaciones al último minuto" no ayuda a que se pueda legislar "de forma pausada y reflexionada".

"SORPRESIVO E INAUDITO"

Sobre la ley de familias, Boadella ha calificado de "sorpresivo e inaduito" lo sucedido este lunes y lo ha achacado a que el Gobierno no había hablado con los grupos sobre esta norma y ha tenido que alargar el plazo para la presentación de enmiendas de totalidad para "buscar los apoyos necesarios" para sacar adelante la ley.

Desde Más País, su líder, Íñigo Errejón, se ha limitado a constatar que en el Congreso "la forma de decidir las cuestiones técnicas" están supeditadas a la "voluntad política", mientras que Oskar Matute, de Bildu, ha admitido que "quien gobierna hace uso de instrumentos que a veces no depositan todo el poder en la asamblea". No obstante, ha explicado que prefiere centrarse en "el fondo" de las leyes "y no en la forma".

CRITICAN CUANDO ELLOS COLABORAN

"Bienvenidos los que ahora se quejan, pero que no olviden que han sido tan partícipes como el PSOE y Unidas Podemos", ha replicado la 'popular' Cuca Gamarra, achacando estas denuncias a la proximidad de las elecciones. "Si hay tanta queja, existe mayoría parlamentaria para hacer que se legisle de otra manera", ha rematado.

Gamarra ha incidido en que las consecuencias de esta "pérdida de calidad legislativa" las "paga" la ciudadanía y ha puesto como ejemplo la conocida como ley del 'sólo sí es sí'. En términos parecidos, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha resaltado el "desprecio" por el Congreso y el trámite legislativo del que, desde su punto de vista, hacen gala los grupos del Gobierno, "desprestigiando" la función legislativa.

En también la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha señalado que con "leyes improvisadas y que no tienen sentido" se hace "daño" a los españoles. "No sólo es que tengan una ideología sectaria, es que además son incompetentes y cometen errores cutres", ha dicho, acusando al Gobierno de "rellenar" el Boletín Oficial del Estado (BOE) como si fuera "una pancarta, un tuit o un panfleto de autoayuda".

Para zanjar el debate, la 'número dos' del Grupo Socialista ha subrayado que el Gobierno y el PSOE son "ejemplo de una forma de legislar" porque siempre lo hacen con "diálogo", huyendo del "rodillo y la imposición". "Somos escrupulosos con el Reglamento, lo hacemos siempre desde el punto de vista objetivo de los plazos y nunca se ha violento la tramitación de ninguna norma", ha concluido.