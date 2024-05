PSOE-A denuncia la emisión en Canal Sur de imágenes de la concentración del sábado en Ferraz "como si fueran" ante CGPJ

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Andalucía ha anunciado este jueves que registró este pasado miércoles una reclamación ante la Junta Electoral Provincial de Sevilla contra Canal Sur por la emisión, los pasados días 29 y 30 de abril, y en tres informativos de televisión, de imágenes de la concentración ante la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid del pasado sábado en apoyo del presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, "como si fueran de la protesta celebrada a las puertas del Consejo General del Poder Judicial" (CGPJ).

Asimismo, el PSOE ha remitido formalmente un escrito al director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, solicitando la "inmediata rectificación de esta noticia, de acuerdo con lo establecido en la ley", según ha informado el partido en una nota.

En su reclamación ante la Junta Electoral Provincial, el PSOE-A denuncia que "la forma de proporcionar la noticia, acompañada del soporte de vídeo empleado, confundiendo a la audiencia televisiva deliberadamente, se ha realizado con el objetivo de vincular al PSOE con una protesta en la que no participaba, ni había organizado ni promovido, induciendo para ello a la audiencia a relacionar y confundir las muestras de apoyo al secretario general del PSOE con la otra concentración, bien distinta, bajo el lema 'el golpismo se viste de toga'".

Esta información, según relata el PSOE-A, fue emitida en el Noticias 2 (N2) del día 29 de abril, en el 'Buenos Días' y en el programa 'Despierta Andalucía' del día 30 de abril, "todos bajo la dirección de los servicios informativos de Canal Sur TV, acompañada de las mismas imágenes en las que se veía una marea de banderas socialistas".

Para el PSOE de Andalucía, "resulta evidente la intencionalidad política de causar perjuicio electoral al PSOE al relacionársele, mediante el uso torticero y mendaz de imágenes en las que multitud de personas portan banderas con siglas y el logo del PSOE, con una protesta ante la sede del CGPJ, completamente ajena a esta formación política".

"Incluso del relato efectuado por los presentadores se ha pretendido transmitir que la protesta ante el órgano de gobierno de los jueces es consecuencia directa de la continuidad del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez", advierten desde el PSOE-A.

El PSOE de Andalucía considera que "la tergiversación operada por Canal Sur TV no es compatible con el principio de neutralidad informativa del artículo 66.1 de 3 la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), y también incumple los principios inspiradores que han de regir la programación de un medio de comunicación público, como el respeto al pluralismo político, cultural, ideológico y social, e informar con objetividad, veracidad e imparcialidad".

Por ello, el PSOE-A pide a la Junta Electoral Provincial de Sevilla que "aperciba a Canal Sur Radio y Televisión de Andalucía sobre el respeto al principio de neutralidad informativa en periodo electoral, advirtiéndose sobre futuros incumplimientos y ordenando la retirada de las publicaciones señaladas tanto en su página web como de la plataforma de contenidos 'Canal Sur Más'".

DERECHO DE RECTIFICACIÓN

Asimismo, el PSOE-A ha dirigido formalmente un escrito al director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, solicitando "la inmediata rectificación de la noticia", y que los presentadores de los tres espacios informativos en los que fue emitida "informen de la incorrecta utilización de las imágenes, desvinculando al PSOE de las mismas".

En su escrito a Mellado, el PSOE-A entiende que Canal Sur TV ha transmitido "una información inveraz, inexacta, que no queremos tachar de tendenciosa, descriptiva de una praxis profesional que no puede justificarse con la premura de tiempo en dar la noticia cuando los programas denunciados acuden al 'archivo de imágenes' de dos días antes, sin importarles que el respaldo audiovisual no tenga nada que ver con la protesta de la que se quiere informar".