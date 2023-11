PSOE denuncia ante la Policía Nacional los "actos vandálicos" ocurridos en su sede de Talavera de la Reina

TOLEDO, 9 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general del PSOE en Talavera, José Gutiérrez, ha informado de que el PSOE ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional tras los "actos vandálicos" ocurridos en su sede durante la noche del miércoles.

Así, Gutiérrez ha señalado que lo ocurrido "no fue ni una concentración ni fue pacífica; fue una manifestación ilegal al no estar autorizada por la Subdelegación del Gobierno de España y fue violenta porque hubo daños en la sede del PSOE, porque se incitó al odio" y porque se pudieron escuchar gritos de "el mejor socialista, el muerto", algo que "no vamos a consentir".

Igualmente, los socialistas han destacado que "no se puede decir que se quemaron contenedores, sólo faltaba, porque en dicha manifestación estaba el concejal de Talavera delegado de Medio Ambiente y tendría que haber repuesto los contenedores al día siguiente".

Así ha señalado que tres concejales del Ayuntamiento de Talavera participaron en esta "manifestación ilegal y violenta", tres concejales de Vox que forman parte del Gobierno de José Julián Gregorio y otros miembros afines a Vox que están como representantes de dicho partido en diversos consejos locales del Ayuntamiento, ha indicado. Es por ello que, en la denuncia presentada por los socialistas "hemos dado cuenta de lo ocurrido y hemos identificado a esas personas".

Gutiérrez ha preguntado si esta es la alternativa para Talavera cuando "se ha perdido la moderación, el respeto y la mesura" y ha encomendado al alcalde, José Julián Gregorio, que denuncie y condene los hechos ocurridos ante la sede de un partido político en su ciudad, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Igualmente, han lamentado que Gregorio no haya "dicho ni mu, ni una sola palabra" mientras que "cuando él era subdelegado del Gobierno y la gente de Talavera salía a manifestarse por una sanidad y educación públicas o por unas pensiones dignas era él quien a más de uno, de dos y de diez talaveranos les presentó una sanción económica importante".

Para los socialistas, si Gregorio no condena los hechos ocurridos como han hecho otros compañeros suyos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, "estaremos ante un alcalde que es un títere de la extrema derecha, al que Vox tiene atado de pies y de manos". Además, Gutiérrez ha continuado que se trata de "una oportunidad de desquitarse de un partido político que le está metiendo en un berenjenal día sí y día también".

Así, ha lamentado que lo que se está produciendo es "una mala imagen" de Talavera a nivel nacional, porque "estamos saliendo en los medios de comunicación con hechos como los ocurridos ayer con su concejala de Familia por la mañana o por la noche" con actos vandálicos en la sede de un partido político.

Finalmente, Gutiérrez ha señalado que "Talavera está necesitando ya, y solo han pasado cinco meses, volver a la moderación, a la tranquilidad, a la confianza, a la estabilidad y a la mesura", lo que "siempre hemos dado desde el PSOE".