El PSOE denuncia ante la Policía un nuevo ataque contra la sede del partido en Alicante

ALICANTE, 17 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Alicante ha presentado una denuncia en la Policía Nacional al sufrir "un nuevo acto vandálico su sede". Esta vez, informan los socialistas, los "salvajes han dañado la cerradura haciendo imposible el acceso a las instalaciones ubicadas en Pintor Gisbert".

En un comunicado, el secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, ha acusado "a la extrema derecha" de estos hechos y ha pedido al responsable del PP en Alicante, Luis Barcala, que "condene de forma inequívoca unos actos que atentan contra la convivencia en la ciudad, de la que además es el alcalde".

"No vamos a tolerar la impunidad. Pido responsabilidad al PP y que condene sin tapujos las constantes agresiones. Ya no hablamos de simples pintadas. El vandalismo que estamos sufriendo va en aumento y es necesario que el partido que gobierna esta ciudad lance mensajes de convivencia y solidaridad hacia nosotros. Somos rivales políticos pero tenemos un enemigo común: las personas intransigentes de la extrema derecha que están atacando casas del pueblo sin ninguna impunidad y poniendo en peligro la convivencia entre alicantinos y alicantinas", asevera.

Millana ha añadido que los socialistas siguen "apostando por una sociedad igualitaria, justa y democrática. "Unos cobardes no nos van a parar. Los gobiernos se ganan en las urnas, no coaccionando y agrediendo a personas y sedes. Exigimos, por el bien de todos y todas, que cese este vandalismo que no conduce más que a crear crispación de forma irracional en una sociedad que debe afrontar unos retos donde tanto PSOE como PP tienen un papel fundamental", concluye.