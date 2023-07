PSOE denuncia que el nuevo consejero de Ganadería de Cantabria ha tenido impagos de tributos locales y pide su cese

Critica el "poco bagaje" institucional de los nuevos consejeros y la elección de Pascual como titular de Salud tras "privatizar" Valdecilla

SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Cantabria y exvicepresidente regional, Pablo Zuloaga, ha denunciado que el nuevo consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, el veterinario Pablo Palencia Garrido-Lestache ha tenido en la última década, al menos, diez apremios por impago de tributos locales en distintos ayuntamientos y ha pedido a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que le cese.

En declaraciones a los medios de comunicación este sábado, Zuloaga ha explicado que ha localizado en internet hasta diez publicaciones en boletines oficiales de la comunidad autónoma relacionados con apremios por impago de tributos del ahora consejero.

"Lleva escasos minutos encontrar en Google las huellas de las deudas que este hombre ha tenido con las instituciones públicas de Cantabria", ha dicho Zuloaga, que no ha precisado ni las cantidades de estas deudas y desconoce si ya han sido saldadas o no o si fueron contraídas por Pablo Palencia a título particular o como titular de alguna empresa. Sí ha explicado que algunas de ellas son de tributos de ayuntamientos como Santander o Santa Cruz de Bezana.

A su juicio, supone un "escándalo mayúsculo" y un "hecho muy grave" que Buruaga haya designado como consejero a una persona que "no ha cumplido sus obligaciones ciudadanas con las instituciones de Cantabria".

Zuloaga ha explicado que es un tema que "le preocupa" y que "va a perseguir" porque, en su opinión, "pone en cuestión la legitimidad de las instituciones de Cantabria y en este caso la gestión sobre la Consejería de Ganadería".

El socialista cree que ello requiere una "respuesta clara" y una explicación por parte de Buruaga y ha asegurado que el PSOE "hará todas las gestiones que tenga que hacer para aclarar esta cuestión".

Además de denunciarlo ante los medios de comunicación, Zuloaga ha afirmado que su partido "dará todos los pasos parlamentarios para garantizar que las explicaciones son dadas debidamente".

Según ha dicho, el PSOE se "va a ocupar" en "garantizar la máxima legitimidad en la representatividad del Gobierno de Cantabria y de los cántabros y las cántabras". "No puede ocupar un espacio de responsabilidad en un Gobierno quien no ha cumplido sus obligaciones ciudadanas con las instituciones de Cantabria", ha aseverado.

A su juicio, la designación de un consejero con este tipo de comportamientos --que "no son reflejo de la sociedad de Cantabria", ha dicho-- "evidencia" también "una ruptura" con el discurso que Buruaga ha venido manteniendo, "hablando permanentemente de buen gobierno".

"Yo me pregunto, señora Sáenz de Buruaga, si buen gobierno es colocar como consejero a una persona que ha adeudado, no sabemos si adeuda, a los ayuntamientos de Cantabria", ha aseverado.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO Y DE LA PROPIA BURUAGA

Tras sus palabras, fuentes del Gobierno han aclarado que el nuevo consejero de Ganadería está "al corriente del pago de sus impuestos", han afeado a Zuloaga sus palabras y han explicado que Palencia es un "emprendedor que se ha dedicado toda la vida al sector profesional, que viene del mundo real" y que "como tantos trabajadores, empresas y familias, tuvo que hacer frente a una situación complicada" y ya "ha hecho frente a todos los pagos".

Consideran que las declaraciones de Zuloaga "son una difamación" y les "llama la atención la falta de empatía" del líder de los socialistas "con los emprendedores que intentan sacar un proyecto y les mal" o con quien pasa "dificultades laborales o económicas y luchan por salir adelante, con su esfuerzo y tenacidad", siendo "un ejemplo de superación personal".

La propia Buruaga ha salido en defensa de Palencia en una publicación en sus redes sociales, en las que ha definido al nuevo consejero como "una persona trabajadora y honrada que ha arriesgado para emprender, ha pasado dificultades, como la mayoría de los ciudadanos".

"Esas son las personas que yo quiero conmigo. Baja del coche oficial y verás la realidad de los cántabros", ha replicado a Zuloaga la presidenta.

Tras esa respuesta de la presidenta, Zuloaga le ha contestado también con una publicación en sus redes sociales, en las que ha afirmado que él "está con los autónomos y profesionales que afrontan dificultades y asumen sus compromisos con Hacienda y las instituciones".

"Has nombrado a quien no cumple y por lo tanto no representa a la sociedad de Cantabria. Asume tu error y césale", ha replicado a Buruaga.

CENSURA QUE PASCUAL SEA CONSEJERO DE SALUD Y EL GOBIERNO LE RESPONDE

También Zuloaga ha considerado "un auténtico escándalo" que Buruaga haya nombrado como consejero de Salud a César Pascual después de que en su etapa como gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla fuera el "responsable de privatizar el hospital y ponerlo en manos de Ferrovial".

"Da la sensación que a este consejero lo ha nombrado un Consejo de Administración más que una presidenta elegida democráticamente por los cántabros", ha opinado el socialista.

A su juicio, la designación de Pascual como consejero de Salud "es el paso que evidencia hacia dónde quiere ir el PP", que son hacia "los recortes y las privatizaciones".

Para Zuloaga, los consejeros nombrados por Buruaga, que, según el socialista tienen "muy poco bagaje en lo institucional", "vienen a dar respuesta a un Gobierno sin proyecto, sin ideas".

Ha señalado que el nuevo Gobierno está "plagado de nombres antiguos del PP, que responden a cuestiones orgánicas de la propia Buruaga y deudas pendientes" de ésta con personas que, según el socialista, han contribuido a que fuera elegida presidenta del PP de Cantabria.

Además cree que el nombramiento de los consejeros elegidos por Buruaga "obedece a los intereses particulares y privados de grandes holdings".

Zuloaga ha hecho estas declaraciones antes de participar en un acto electoral en la Plaza del Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander, donde ha presentado las candidaturas del PSOE de Cantabria a las Cortes Generales.

También las críticas a Pascual, han tenido respuesta del Gobierno, que ha salido al paso de lo que considera "las mismas calumnias de siempre".

Además, desde el Ejecutivo creen que Zuloaga "no puede dar lecciones de moralidad" cuando bajo su mandato como secretario general del PSOE ha permitido que estuvieran en la cúpula del Servicio Cántabro de Salud a dos personas que luego fueron condenadas por prevaricación a 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público por fraccionamiento de contratos de obras y servicios, aludiendo así Francisco Javier, que fue subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del SCS, y Alejandro Rojo, que ejerció de director de la Gerencia de Atención Primaria, en la etapa en la que la socialista María Luisa Real fue consejera de Sanidad.

Este cruce de declaraciones se ha producido un día después de que Buruaga diera a conocer ayer, viernes, el nombre de los nueve consejeros del Gobierno, que tomarán posesión este lunes, 10 de julio, a las 12.00 en un acto en el Parlamento.