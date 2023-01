El PSOE denuncia un "recorte bochornoso" a los derechos de las mujeres con las medidas 'provida' de PP y Vox en CyL

Su secretaria de Igualdad insiste en que 'Pam' debe rectificar por sus palabras pero no pide su dimisión

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha denunciado este viernes las medidas 'provida' anunciadas por el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León para la atención de mujeres embarazadas, tildándolas de bochornosas y asegurando que suponen un claro "recorte" de los derechos femeninos.

"Estas medidas suponen un recorte claramente hacia los derechos de las mujeres. Son absolutamente vergonzosas y bochornosas, porque atentan claramente hacia la igualdad de derechos y sobre todo a la igualdad de la mujer", ha censurado Alegría en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE en la sede de la calle Ferraz.

La portavoz socialista ha señalado que este anuncio es "realmente grave" y ha cargado contra el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, por hablar de "moderación" y tener como "aliado natural" a Vox.

Contra ese recorte de derechos que ve Alegría, ha indicado que el PSOE "siempre va a estar en frente". "No vamos a permitir ni un paso atrás en la lucha por la igualdad de las mujeres", ha añadido.

CONTRAVIENE LA LEY DEL ABORTO

Entre las medidas del Ejecutivo autonómico, que fueron anunciadas en rueda de prensa por el vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox), está la oferta obligada por parte de los profesionales sanitarios de atención psicológica, escucha del latido y ecografías 4D, cuyo uso en todo caso será una decisión voluntaria de la mujer.

Sobre ese planteamiento, Alegría ha afirmado que sería "muy importante e interesante" que el Gobierno de Castilla y León "pudiera facilitar" ese servicio a todas las mujeres, ya que no se recoge --ha dicho-- en la cartera de la sanidad pública en esa comunidad.

A este respecto, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha asegurado que están "muy preocupados" por la situación en Castilla y León que ha calificado de "muy desagradable". Además, ha afirmado que creen que las medidas anunciadas por el Gobierno de PP y Vox "contraviene directamente la ley del aborto".

Asimismo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha indicado que aún tiene que ver en detalle en qué consisten las medidas anunciadas pero ha subrayado que el Gobierno Central está a favor de los derechos reproductivos de la mujer porque conllevan "libertad y emancipación".

LA SECRETARIA DE IGUALDAD DEBE RECTIFICAR

Respecto a las declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', en las que ironizó sobre la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales por la aplicación de la ley del 'sólo sí es sí', Andrea Fernández ha afirmado que debe rectificar pero no ha pedido su dimisión: "Creo que debe rectificar, no estuvo nada bien lo que dijo".

Al ser cuestionada sobre si debe dimitir si no rectifica, ha insistido en que "debe rectificar". Sobre el posterior vídeo en el que Rodríguez afirmaba que sus palabras habían sido manipuladas, la responsable de Igualdad del PSOE ha indicado que no lo ha visto. "Creo que la polémica no da más de sí, debe rectificar", ha insistido.

Por su parte, Alegría ha reiterado que no fueron las palabras "más afortunadas", porque no es un momento para "frivolizar" con este tipo de cuestiones.