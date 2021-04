El PSOE despliega una lona en Callao pidiendo a los ciudadanos evitar "el Gobierno de Colón"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El PSOE-M ha desplegado una pancarta en Callao, de 29 por 22 metros, que cubre la fachada del Palacio de la Prensa, en la que llaman a la ciudadanía para evitar "el Gobierno de Colón" y que llegue la "ultraderecha" para dirigir las instituciones.

En la lona aparece el dibujo de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso; el líder del PP, Pablo Casado; la candidata de Voz, Rocío Monasterio; el líder de Vox, Santiago Abascal, y el exlíder nacional de Ciudadanos Albert Rivera, acompañados de la frase 'Tras la foto, ¿el Gobierno de Colón?'.

El vídeo del día Mercedes González atenderá primero “el gran drama de la Cañada Real”

Justo a un lado se encuentra la imagen del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, apelando a la ciudadanía a conectarse por streaming a las 12 horas cada día para conocer su programa de gobierno.

En un vídeo, Gabilondo explica que la campaña se sintetiza en tres ideas, evitar el "Gobierno de Colón" y que llegue uno "progresista" que esté centrado en la vacunación y la recuperación económica y social "sin dejar a nadie atrás".

"No a los extremismos, sí a un gobierno serio. No a la confrontación. Se acabó el ruido, la furia y el odio entre madrileños. Los madrileños queremos un Madrid en serio y por eso hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que paremos el Gobierno de Colón. No podemos permitirnos que gobierne la ultraderecha", ha lanzado el candidato socialista.

Así, Gabilondo ha animado también a los madrileños a que participen por streaming a las 12 horas por sus actos diarios donde desgranarán las propuestas de su programa de gobierno "en serio".