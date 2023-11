El PSOE detalla que la amnistía abarca actos del procés desde 2012 y los jueces valorarán a quién aplicarla

Santos Cerdán confirma que Junts tuvo que "hacer una releectura" del acuerdo de amnistía tras el paso de la AN contra Puigdemont

BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha explicado que el acuerdo con Junts para una ley de amnistía abarca a personas que han estado relacionadas con el procés desde el año 2012, y a partir de ahí serán los jueces los que valoren "si cubre a unos o a otros", sin hablar de nombres concretos.

Así lo ha dado a conocer el 'número tres' del PSOE este jueves en una rueda de prensa desde Bruselas tras firmar el acuerdo con Junts para la investidura de Pedro Sánchez, que incluye esta ley de amnistía. Ha explicado que este acuerdo se pasará a todos los grupos a favor de la amnistía para que lo revisen, lo firmen si así les parece y se pueda registrar próximamente.

En este contexto, Santos Cerdán ha precisado que el acuerdo recoge que la ley de amnistía, que aún no se ha dado a conocer públicamente, sí que cubrirá a la gente relacionada con el procés desde sus inicios, en 2012, hasta la fecha de ayer que se cerró el pacto entre PSOE y Junts en Bruselas.

"A partir de ahí, tenemos que ver qué sucede contra los demás, no somos nosotros, serán los jueces los que valoren si cubre a unos o a otros. No se ha hablado de nombres en particular", ha precisado Santos Cerdán.

JUNTS SE LO TUVO QUE RELEER

Asimismo, Santos Cerdán ha revelado que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de dirigir sus pesquisas sobre Tsunami Democràtic y contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont llevó a Junts a "revisar" lo que habían negociado ambos partidos sobre la ley de amnistía.

"Evidentemente, lo que ha sucedido durante la semana con las imputaciones por terrorismo a Carles Puigdemont les ha invitado también, a Junts, a hacer una relectura y volver a revisar todo lo que teníamos hablado. Por eso también se demoran las negociaciones", ha dicho.

Fue el pasado lunes cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 dirigió las pesquisas contra Puigdemont e imputó a una decena de personas, entre ellas su 'mano derecha', Josep Lluis Alay, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

En lo tocante al ex presidente catalán, le ofreció comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional porque, para imputarle formalmente, antes debe recabar el permiso de la Eurocámara --a la que pertenece-- y del Tribunal Supremo --ante el que está aforado--.

TAMBIÉN SE HA HABLADO SOBRE EL REFERÉNDUM

El 'número tres' del PSOE también ha confirmado que se ha hablado en las negociaciones sobre un referéndum de autodeterminación, que de hecho se ha llevado al acuerdo para la legislatura, aunque ha dicho que la postura socialista es "que todo lo que se haga se hará dentro de la Constitución".

"Esa ha sido nuestra línea roja y cualquier cosa que se hablara sobre el referéndum, nosotros nos hemos limitado a la Constitución", ha defendido Santos Cerdán.

En concreto, el acuerdo suscrito este jueves por el PSOE y Junts contempla que los de Carles Puigdemont propondrán la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña mientras que el PSOE defenderá el amplio desarrollo del Estatut de 2006.

EL PNV Y A POR LA INVESTIDURA

Santos Cerdán también se ha pronunciado sobre la negociación con el PNV, el único partido que le falta a Pedro Sánchez para asegurarse la investidura, asegurando que "si no está cerrado este acuerdo, estará a punto de cerrarse".

A su vez, el dirigente socialista ha reivindicado durante esta rueda de prensa el acuerdo firmado este jueves con Junts, defendiendo que es un pacto "político y por la ley de amnistía", que va más allá de la investidura y se centra en toda la legislatura, aunque se han creado mesas de negociación.

Y ante la carta enviada por el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, al Gobierno en funciones para conocer más información del alcance de la ley de amnistía, Santos Cerdán ha replicado el argumento del Ejecutivo de Pedro Sánchez para defender que esta proposición de ley nace de un acuerdo entre formaciones políticas y aún no ha llegado al Congreso.