El PSOE dice que hay contactos fluidos con Junts para aprobar la amnistía y también los Presupuestos

Montero está convencida de que habrá acuerdo para la ley y emplaza a Feijóo a pedir "perdón" a los ciudadanos y al PSOE

A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado convencida de que la ley de amnistía "se abrirá camino" y que habrá acuerdo con Junts para ello. Así, ha señalado que hay contactos fluidos con esta formación para aprobar esta norma y también para sacar adelante los Presupuestos Genrales del Estado (PGE).

La también vicesecretaria general del PSOE ha señalado que se han producido "contactos" al máximo nivel pero entre "interlocutores parlamentarios", al ser interrogada sobre si ha habido una reunión con el expresidente catalán, Carles Puigdemont en los últimos días.

"No hemos dejado de mantener contactos, los tenems siempre, no solo con Junts también con el resto de formaciones y no solo para la ley de amnistia sino para la confeccion presupuestaria, que saben que para el Ministerio de Hacienda es la prioridad".

En este sentido ha indicado que lo fundamental es seguir avanzando en los presupuestos, que "pongan números a las prioridades" que han ido fijando en los acuerdos firmados con distitnas fuerzas políticas.

A preguntas de los periodistas, en un acto en A Coruña con motivo de las elecciones gallegas, ha defendido que el texto de la ley de amnistía presentado en el Congreso está "muy meditado y medido" y que es "plenamente constitucional". Por todo ello, y en base al contacto "fluido" con Junts, ha considerado que saldrá adelante.

"LA MENTIRA NO SE PUEDE TOLERAR"

Por otro lado, ha arremetido contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al considerar que debería pedir perdón "a los ciudadanos con los que se manifestó, ocultando que el también estaba trabajando en los indultos y en un plan de reconciliación de Cataluña".

"Y a sus votantes por su discurso agresivo contra cualquier acercamiento mientras intentaba el voto para su investidura y al PSOE", ha añadido haciendo alusión a los "ataques" a esta formación y a su sede en Ferraz y por "alentar a la ultraderecha".

"En política la mentira no se puede tolerar", ha insistido también la ministra quien ha reprochado al PP su "campaña de infamia, de desligitimación y de insultos" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Las condiciones no eran otras que que Feijóo fuese presidente del Gobierno", ha sentenciado Montero, sobre los contactos del PP. Además, ha considerado que se ha demostrado que la política de Sánchez en relación a Cataluña era una "política de éxito".