PSOE dice que Cospedal "prefiere pasar el bochorno" de no declarar en la Comisión Kitchen "porque tiene mucho que tapar"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El dirigente socialista Felipe Sicilia ha asegurado este jueves que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal "prefiere pasar el bochorno" de no declarar en la Comisión Kitchen en el Congreso de los Diputados y "quedar como alguien que desprecia esta Cámara" porque "tiene mucho que tapar" ante "el peligro de que se pueda demostrar que sus palabras son falsas".

Así se ha expresado el portavoz del PSOE después de que Cospedal comunicara su intención de no responder a las preguntas de los diputados a raíz de los recursos que se han presentado en la Audiencia Nacional contra la decisión del juez que instruye el denominado 'caso Villarejo' de finalizar la investigación del 'caso Kitchen' y concluir que no hay indicios de la participación de la ex secretaria general de los 'populares' en los hechos que se investigan.

"Muchos pensábamos que usted tendría que venir a la comisión, pero que buscaría alguna excusa para no declarar", ha dicho Sicilia, quien ha insistido en que el juez Manuel García-Castellón le dio la "excusa perfecta" para no hacerlo el día que la imputó en el marco de la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción Número 6. "Usted ahora no está imputada, pero le ha venido como anillo al dedo que hayan recurrido", ha añadido.

DEMASIADO RIESGO PARA RESPONDER

"Creemos que ciertamente usted ha tenido que argumentar esta cuestión porque es mucho el riesgo que responda y luego aparezcan audios que demostraran que mintiera. Por eso, creemos que cuando usted calla porque tiene mucho que tapar y que el riesgo es muy grande. Prefiere pasar el bochorno de pasar por esta comisión sin decir nada", ha señalado el diputado socialista.

Sicilia ha insistido en que "resulta curioso" que Cospedal "aparezca en las agendas de Villarejo" y en audios que constan en la causa que se investiga en la Audiencia Nacional. También le resulta curiosa la participación de su marido, Ignacio López del Hierro, y de su exjefe de seguridad Andrés Gómez Gordo.

Así, el dirigente ha aprovechado sus 15 minutos de intervención para repasar los indicios que a su juicio vinculan a la exdirigente del PP con la presunta trama parapolicial. "La duda no es si usted sabia de la Kitchen. Esta duda está mas que resuelta. La duda es como no sigue imputada", ha subrayado.

PP: FABULACIÓN Y RUIDO

Luis Santamaría, del PP, ha replicado a la argumentación del PSOE tachándola de "fabulación" propia de "guionista de película". "Todo lo que ha dicho el PSOE es ruido en el que todo vale con tal de atacar al PP", ha resumido. "Lo único cierto es que usted fue quien echó a Bárcenas de Génova", ha dicho en otro momento.

El diputado del PP ha pedido respetar "el derecho constitucional" de Cospedal a guardar silencio y se ha quejado de que los demás grupos han sembrado "insidias" sin pruebas. Incluso ha criticado la actuación de la presidenta de la comisión, la socialista Isaura Leal, y de los letrados de la cámara, acusándoles de permitir esa "vulneración de derechos" con "mirada silente" y "sonrisa hierática".

Y ha aprovechado para sacar a los demás partidos asuntos de su pasado y reprochando concretamente al PSOE "el terrorismo de los GAL", el "saqueo de los fondos reservados" o el "chivatazo del bar faisán".