El PSOE dice que Sánchez responderá a Abascal en la moción y exige al PP que no caiga en su propia trampa y vote 'no'

MADRID, 19 (EUROPA PRESS) El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha exigido este lunes al PP que no caiga "en su propia trampa" y vote 'no' a la moción de censura de Vox que se debatirá a partir del miércoles, porque si no estará siendo cómplice de la extrema derecha y avalará con su abstención "a quienes enarbolan el discurso del odio". Así lo ha asegurado durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la que ha avanzado que será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que defienda al Ejecutivo en el debate, por respeto al instrumento constitucional de la moción de censura. Es más, Ábalos ha señalado que será una "gran oportunidad" para confrontar la alternativa a la ultraderecha que representa, a su juicio, el que ha definido como un "gobierno democrático comprometido con la convivencia y la unidad de la patria". (HABRÁ AMPLIACIÓN)