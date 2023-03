PSOE-A, "dispuesto a hablar" con el PP-A de su iniciativa de Doñana si la Junta "asume su responsabilidad"

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha señalado este jueves que en su partido están "dispuestos a hablar" con el PP-A sobre la iniciativa que dicha formación quiera volver a llevar a la Cámara autonómica en relación a la regulación de regadíos en el entorno de la Corona Norte de Doñana, pero con una serie de premisas como que el Gobierno andaluz debe "asumir su responsabilidad" al respecto.

Así lo ha manifestado la portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento momentos antes de que el PP-A haya anunciado que este viernes registrará en la Cámara una nueva proposición de ley sobre la ordenación de los terrenos de la Corona Norte de Doñana y el asunto de los regadíos, y en la que, a preguntas de los periodistas, ha defendido que en el PSOE-A, "como principal partido de la oposición, siempre" han estado "abiertos a hablar", y su "posición es bastante clara en este y en otros temas relacionados".

En ese sentido, ha remarcado que, sobre este tema relacionado con Doñana, "lo que tiene que hacer el Gobierno de Andalucía es asumir su responsabilidad" como tal, algo que "hasta ahora no ha hecho", según ha recriminado la dirigente socialista.

Férriz ha insistido en señalar que, por parte del PSOE-A, "por supuesto que nos vamos a sentar en una mesa cada vez que el Partido Popular quiera hablar con nosotros", pero en el caso de Doñana todo debe partir de la premisa de que el Gobierno andaluz "asuma su responsabilidad en este tema, no se ponga de lado y mande los temas al Parlamento".

"El Gobierno de Andalucía tiene que abordar este tema como Gobierno de Andalucía, con los informes pertinentes", además de que "tiene que hablar con el Gobierno de España, con el territorio, con la Diputación de Huelva y los ayuntamientos afectados", ha aseverado en esta línea la representante del PSOE-A, que ha apostillado que lo que no puede hacer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es "escurrir el bulto cada vez que le interesa, o volver al bulto cada vez que vienen unas elecciones".

En esa línea, ha pedido "un poquito de seriedad" al PP "en este y en todos los temas", y en todo caso ha recordado que en relación a los regadíos en la Corona Norte de Doñana lo que hay por ahora es una proposición de ley registrada por Vox en el Parlamento, de la que imagina que el PP-A está hablando con esa formación.

"Si el PP-A tiene otra iniciativa, nosotros nos sentamos a hablar de la iniciativa", ha dicho Férriz antes de matizar que "no se ha concretado absolutamente nada" con el PSOE-A al respecto "porque lo primero que hay que ver es la iniciativa de Vox, que es la que está planteada y registrada", y sobre "la que se tendrá que posicionar el Gobierno de la Junta de Andalucía y el partido que apoya" al Ejecutivo de Juanma Moreno, ha agregado.

La representante del PSOE-A ha explicado que ha abordado esta cuestión que le causa una "gran preocupación" tanto con el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, como con el portavoz parlamentario del PP-A, y ha apuntado que no sabe si el PP-A está en este tema "en el regate electoral porque vienen unas municipales a la vuelta de la esquina", así como no sabe "lo que está hablando con Vox, y tampoco lo que nos va a plantear a nosotros seriamente".

LA JUNTA HA ECHADO "BALONES FUERA"

Tras insistir en criticar que, hasta ahora, "lo que ha hecho el Gobierno andaluz es echar balones fuera" pese a ser un tema "lo suficientemente importante", la dirigente socialista ha defendido que "merece la pena que al menos el Gobierno escuche a todo el mundo", y también "al principal partido de la oposición", en referencia al PSOE-A, cuyos planteamientos "siempre han sido totalmente razonables, pensando en el territorio y, por supuesto, en proteger Doñana", ha añadido.

Férriz ha subrayado que no sabe "las negociaciones que el PP-A tiene con Vox" ni cómo va a "vehicular" su iniciativa, y lo que sí sabe es la "postura" del PSOE-A al respecto de este tema, que "es la misma" que en la anterior legislatura, cuando PP-A, Ciudadanos y Vox elevaron al Parlamento una proposición de ley al respecto de esta cuestión de los regadíos en el entorno de Doñana.

Al respecto, la portavoz del Grupo Socialista ha remarcado que su partido no ha cambiado "de postura", y en la pasada legislatura ya denunciaron que "no nos parecía de recibo que el Gobierno andaluz trajera el Parlamento algo que debía asumir como Gobierno andaluz, puesto que no había emitido los informes que tenía que emitir" al respecto de una iniciativa legislativa, "ni había hablado con el Gobierno de España ni había hablado con el territorio", según ha zanjado.