El PSOE y ERC se emplazan a seguir negociando para cerrar un consenso sobre la ley audiovisual

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El PSOE y ERC se han emplazado este miércoles a seguir hablando para tratar de cerrar un consenso sobre la ley audiovisual que no ponga en riesgo el pacto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), según informan a Europa Press fuentes socialistas.

De este modo, la reunión de los socialistas con sus socios parlamentarios de ERC, que ha durado tres horas y se ha realizado por videoconferencia, ha terminado sin acuerdo, pero con el compromiso de seguir hablando.

Este encuentro se produce a petición de ERC para tratar de solventar la nueva crisis que ha surgido entre el Gobierno y su socio parlamentario a cuenta de la futura ley audiovisual, y que amenaza la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 cuando estaba ya prácticamente atada, según informan a Europa Press fuentes de la negociación.

Han participado, por parte del Gobierno y el PSOE, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y el portavoz en el Congreso, Héctor Gómez. En cuanto a los republicanos, estarán el portavoz parlamentario, Gabriel Rufián; y los dirigentes de ERC Marta Vilalta y Josep Maria Jové. La reunión se produce después de otra de carácter técnico que se ha producido este miércoles por la mañana.

Los socialistas tratan de mitigar así el malestar que ha generado en ERC la confirmación de que las plataformas internacionales como Netflix o HBO no estarán obligadas a cumplir con la cuota de un 6% de contenidos en lenguas cooficiales que contempla el proyecto de ley General de Comunicación Audiovisual.

Esa cuota a las grandes productoras --incluidas las mencionadas plataformas internacionales-- fue precisamente una de las condiciones que pusieron los independentistas para apoyar los Presupuestos. No obstante, fuentes del Ejecutivo aclararon este martes, tras presentarse la norma, que no se puede aplicar esa cuota a empresas que no tengan su sede en España por el principio de país de origen de la directiva europea.

Esta aclaración pronto generó el rechazo de los republicanos y un gran malestar ya que, según fuentes de la formación catalana, no es cierto que la citada normativa europea exima a esas plataformas internacionales de cumplir con este nuevo requisito que ERC pactó con el Gobierno implantar.

Tras amenazar ERC con no apoyar esta norma y poner incluso en riesgo la aprobación definitiva de los PGE en el Senado, fuentes gubernamentales han asegurado este miércoles que el Ejecutivo está dispuesto a mejorar la ley audiovisual durante la tramitación parlamentaria en el Congreso que se iniciará ahora. Eso sí, avisan de que deberá ser siempre dentro de los márgenes de las directivas europeas.

Además del malestar que ha generado en ERC, la norma tampoco cuenta con el visto bueno de Unidas Podemos, tal y como ha reconocido el presidente del grupo parlamentario en el Congreso, Jaume Asens, quien incluso ha llegado a reconocer que ahora están más cerca del 'no' que del 'sí'. No obstante, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha mostrado después más conciliadora, y se ha mostrado convencida de que lograrán pactar con los socialistas los cambios necesarios para que la ley salga adelante con consenso.

En este contexto, los principales negociadores socialistas tratan de calmar los ánimos de ERC, ahora que las cuentas públicas acaban de llegar al Senado, y volverán a necesitar de los votos de la formación catalana para salir adelante --de no tenerlo, la opciones se complican--.

Mientras, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso que tienen "un buen acuerdo con ERC" y que van a seguir hablando. "No habrá mayores problemas, saben que cumplimos nuestros acuerdos y que esta vez va a ser así", ha garantizado.