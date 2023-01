El PSOE evita opinar sobre el caso Azud hasta que no haya un fallo judicial

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha apelado a la "prudencia" para no pronunciarse sobre el caso 'Azud' en la Comunidad Valenciana hasta que no se conozca el fallo judicial, aunque ha defendido que serán "implacables" ante cualquier caso o cuestión de corrupción que afecte al partido.

En una rueda de prensa desde la sede nacional del PSOE, Alegría ha evitado emitir "cualquier opinión" sobre este asunto alegando que aún no hay ningún fallo judicial al respecto, pese a las informaciones que apuntan presuntamente a algunos cargos del PSPV.

En cualquier caso, Alegría ha reivindicado la "contundencia" con la que el PSOE "ha manifestado siempre frente a cualquier caso o cuestión de corrupción", en la que, según ha defendido, la formación será "implacable".

"Sobre el caso Azud, como saben no hay ningún fallo judicial al respecto. Creo que hay que ser prudentes a la hora de emitir cualquier opinión sobre un asunto que no se conoce todavía ningún fallo judicial. Ahora, no voy a generar la mínima duda de la contundencia con la que este partido ha manifestado siempre frente a cualquier caso o cuestión de corrupción en la que seremos implacables", ha manifestado Alegría al ser preguntado por este asunto.