El PSOE exige explicaciones a Casado por el caso Bárcenas porque dirige "el mismo PP de la caja b y el dinero negro"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha exigido este lunes explicaciones al presidente del PP, Pablo Casado, sobre las acusaciones de su extesorero Luis Bárcenas porque, según ha denunciado, dirige el mismo PP "del dinero negro".

"Es urgente que Casado dé explicaciones", ha manifestado Ábalos en rueda de prensa desde Ferraz, donde ha subrayado la necesidad de que Casado detalle con qué personas de la actual dirección del PP negoció Bárcenas y qué se le ofreció a cambio de su silencio.

El vídeo del día Fiscalía acota los delitos por

los que se juzga a Bárcenas

"No puede pasar ni un minuto más sin que dé la cara", ha insistido el 'número tres' de los socialistas, quien sostiene que Casado debe dar cuenta de los "tejemanejes" que este PP que dirige se trae con su extesorero que, según ha dicho, "no es otro partido, sino el mismo". "Es el partido de los papeles de Bárcenas y de la 'caja b'", ha apostillado.

Eso sí, Ábalos no ha especificado, no obstante, si esas explicaciones deben realizarse en la comisión de investigación sobre el 'caso Kitchen' del Congreso. "No lo estoy siguiendo, pero la relación de comparecientes que hay hoy es la oportuna", ha comentado.

