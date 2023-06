El PSOE de Extremadura dice que a PP y Vox "se le acaba el tiempo" para formar gobierno y "no se sabe nada"

MÉRIDA, 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha sostenido en relación con las negociaciones referidas al gobierno de Extremadura entre Partido Popular y Vox tras los resultados de las elecciones autonómicas del 28 de mayo que "al bloque de la derecha se le está acabando el tiempo" y "nadie sabe qué va a pasar".

Asimismo, ha tachado de "muy grave" que no sepa "nada" de qué están hablando y temen que "lo que está ocurriendo una vez más" es que "lo que está encima de la mesa es el reparto de sillones", a la vez que ha sostenido que el "problema" no son las políticas de Vox, sino que el PP "va a asumir estas políticas" y "va a abrirle las puertas de la Junta de Extremadura a la extrema derecha".

En rueda de prensa este lunes en la sede regional del PSOE, Vega se ha referido a la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, al afear que no tiene "visión de presente" dado que este martes, día 20, se constituye la Asamblea de Extremadura y "aún" no se sabé "qué va a ocurrir".

"Nos preocupa que 21 días después y a 24 horas, ni 24 horas ya de la constitución de la Asamblea de Extremadura", los extremeños "no sepamos absolutamente nada", tras lo que ha considerado Vega que "al bloque de la derecha se le está acabando el tiempo y nadie sabe qué va a pasar", ha hecho hincapié, junto con que no se sabe "ni tan siquiera las veces que se han reunido", aunque "no lo saben ni ellos" y "unos dicen que se han reunido una vez, otros dicen que se han reunido dos veces".

Y es que, como ha criticado, "nadie sabe lo que está ocurriendo", tras lo que ha querido recordar lo que ocurrió en Extremadura cuando "ya" hubo que negociar en relación al gobierno de la región en el año 2015 - cuando el PSOE obtuvo 30 escaños, PP 28, Podemos 6 y Ciudadanos 1 - y "qué diferentes" fueron las negociaciones en aquellos momentos de lo que está ocurriendo en los actuales.

De este modo, ha rememorado que en 2015 la negociación liderada por el secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, se hizo de manera "totalmente transparente", con los medios de comunicación presentes, ya que incluso se retransmitió por 'streaming'.

Una situación "diferente" a lo que está ocurriendo "lamentablemente", en estos momentos en Extremadura y a lo que están haciendo PP y Vox, ha señalado la portavoz socialista, quien ha reiterado: "Mucho nos tememos que lo que está ocurriendo, una vez más, lo que está encima de la mesa es el reparto de sillones", ha aseverado.

Y es que, para la portavoz del PSOE extremeño, "lo único que le preocupa al PP y a Vox es que el partido que ganó las elecciones, que fue el PSOE, no pueda gobernar esta tierra", y no saben de qué hablan, pero "sí es cierto" que lo pueden "sospechar".

En este punto, ha abundado en que el "problema" no son las políticas de Vox, porque ya los conocen y saben quiénes son, sino que el PP regional "va a asumir estas políticas" y "va a abrirle las puertas de la Junta de Extremadura a la extrema derecha", lo cual significa que un partido que niega la violencia de género, que está en contra del aborto y que quiere eliminar los derechos de las personas LGTBI "va a marcar la agenda política de esta tierra".

"Y esto va a ser gracias al PP, que es quien se lo va a permitir", ha resaltado, mientras que a preguntas de los periodistas por qué hará este día 20 el PSOE ha replicado que asumir que ha sido la lista más votada el 28M y que ha ganado las elecciones y que "en consecuencia" están actuando en estas semanas y actuarán este martes en la Asamblea de Extremadura.