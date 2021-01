El PSOE extremeño ve "indignante" el trato en redes sociales a Fernández Vara tras sus declaraciones sobre vacunas

MÉRIDA, 18 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Extremadura ha calificado de "indignante" el trato recibido por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en las redes sociales la pasada semana tras sus declaraciones sobre el proceso de vacunación en la región.

De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este lunes tras la polémica generada la semana pasada por unas declaraciones del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en las que aseguraba que la vacunación se había iniciado con "prudencia" en los primeros días hasta ver posibles efectos en los usuarios.

Según ha destacado González, el presidente de la Junta de Extremadura en esa intervención "intentó trasladar es precisamente lo que estamos viendo, es la precaución a la hora de administrar las vacunas", pero "no porque él no crea en las vacunas, que es lo que errónea o malintencionadamente se ha transmitido, sino porque puede haber como se está demostrando, cosas que no controlamos".

En ese sentido, el portavoz socialista ha reafirmado que Fernández Vara "lógicamente no es un negacionista", sino "todo lo contrario, es una persona abierta a la ciencia, entre otras cosas porque él es médico", por lo que González ha calificado de "injusto" las críticas que ha recibido el presidente extremeño, y que han estado "basadas en el odio y en la ira".

De hecho, y ante la "rotura de stock" en la llegada de vacunas prevista para esta semana, el portavoz socialista ha destacado que "el hecho de que Extremadura haya sido precavida hará que el ritmo de vacunación no se rompa", ha dicho.

Así, Juan Antonio González se ha mostrado convencido de que la distribución de las vacunas "se va a hacer en función de lo que en un principio se acordó", y a partir de ahí, ha abogado por "respetar los protocolos de vacunación de cada comunidad autónoma", que vienen marcados por las recomendaciones de los expertos sanitarios.

"DATOS PREOCUPANTES"

En su intervención, González, ha reiterado su llamamiento a los extremeños para que, ante los "datos preocupantes" que presenta la región en contagios de coronavirus, se queden en sus casas y no salgan salvo en lo esencial, que "es la mejor labor que podemos hacer como sociedad".

El vídeo del día Araceli Hidalgo ya cuenta con la 2ª dosis de la vacuna contra Covid

En cualquier caso, el portavoz socialista ha valorado que este lunes se ha iniciado en Extremadura la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 en los centros de mayores, tras lo que ha destacado "la vacunación supone la esperanza y la certeza para acabar con el coronavirus".

Así, González ha reclamado "paciencia" a los ciudadanos, porque ahora se ven en redes sociales "muchas tonterías" y "ahora nos hemos vuelto todos epidemiólogos", tras lo que ha pedido que "no se hagan caso de afirmaciones insensatas, que quieren poner en peligro el sistema", ya que la Junta de Extremadura tiene en marcha un protocolo de vacunación que "se está cumpliendo".

El portavoz socialista extremeño ha entendido que en la situación actual haya "angustia", pero ha reiterado que "es necesaria la confianza en nuestras instituciones", en las que "trabajan los expertos sanitarios, que son los que nos dicen lo que tenemos que hacer" y que han marcado el protocolo de vacunación en la región.