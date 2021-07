El PSOE de Granada confía en gobernar la ciudad al ser la lista más votada

GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada Raquel Ruz ha confiado este jueves en que su partido gobierne la ciudad con Francisco Cuenca "a la cabeza" y ha confirmado que no se plantean presentar otro candidato que no sea él al pleno de investidura que deberá celebrarse tras la renuncia de Luis Salvador (Cs) como alcalde.

Ruz ha señalado en declaraciones a los periodistas que actualmente "no existe acuerdo" de ningún tipo con Luis Salvador --que tras su renuncia se ha mostrado partidario de que gobierne la lista más votada, esto es, la socialista-- y, tras sostener que "lo que pueda pasar en los próximas días es imprevisible", ha insistido en que "lo que la lógica dictamina es que del pleno de investidura salga elegido Cuenca".

Ha defendido que esta opción "es lo mejor que le pueda pasar a la ciudad" para dar "estabilidad al ayuntamiento" y ha confiado en que el pleno de investidura "se celebre lo antes posible" para que Granada salga de la "crisis y la parálisis" que atraviesa desde hace dos años.

Preguntada sobre si ofrecerán a Unidas Podemos entrar en el gobierno, Raquel Ruz ha insistido en que no tienen ningún acuerdo cerrado con ninguna formación y "seguirán dialogando".

El portavoz de Unidas Podemos, Antonio Cambril, ha mostrado su satisfacción por la dimisión de Luis Salvador y ha avanzado que su formación apoyará a la lista más votada en el pleno de investidura, al PSOE, por "posición ideológica, por ser coherentes con lo que ya hicieron" hace dos años y para evitar una nueva edición del "gobierno de las derechas". La propuesta de apoyar a los socialistas será llevado antes a la asamblea de la confluencia, que es quien tiene la decisión final.

Cambril ha confirmado que "no han negociado nada" con el PSOE sobre una posible entrada en el gobierno, incidiendo en que están "abiertos a hablar" sobre ello pero "no es su prioridad". Ha reconocido a preguntas de los periodistas que les gustaría que el candidato socialista "no esté imputado", algo que "depende del PSOE, que puede plantear un relevo" respecto a Cuenca, pero --según ha dicho-- los datos apuntan a que las imputaciones no saldrán adelante y no quieren "demonizar a nadie antes de una condena".