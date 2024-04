PSOE habilita un email y un WhatsApp para que los madrileños le envíe información sobre las residencias

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El PSOE-M ha habilitado un email y un número de WhatsApp para que los madrileños le puedan enviar información directa sobre el estado de las residencias de la región.

Se trata de una campaña bajo el eslogan #LoQueAyusoOculta que despliegan ante el "permanente bloqueo" de la Comunidad de Madrid para saber "la verdad de lo que ocurrió en las residencias durante la pandemia, en las que fallecieron 7.291 mayores", según han explicado en un comunicado.

Los socialistas han insistido tanto en la "negativa de constituir una comisión que esclarezca lo que pasó", se suman las "constantes denuncias sobre la situación que sufren muchas personas en diferentes residencias de la región".

"No entendemos lo que oculta la presidenta Isabel Díaz Ayuso, por qué no quiere que se sepa lo que pasó en las residencias madrileñas durante la pandemia, ni entendemos por qué no se deja a diputados y diputadas socialistas visitar algunas residencias para conocer de primera mano su situación", ha criticado el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato.

Ha vuelto a señalar a la Residencia Santiago Rusiñol de Aranjuez y a asegurar que no se les permitió a los socialistas visitarla porque "se suspendió sin motivo de manera indefinida".

Ante ello, ha anunciado el inicio de una campaña de información para que los usuarios, las familias y los trabajadores y trabajadoras de las residencias de mayores "puedan transmitir las quejas y propuestas de primera mano y de forma anónima y se pueda actuar de altavoz en la Asamblea de Madrid para que se solucionen todas las deficiencias de forma urgente".

El PSOE de Madrid ha habilitado la dirección de correo electrónico: atencionalciudadano@psoemadrid.es y una línea de atención ciudadana (WhatsApp: 689781083. Además, se lanzará la campaña en redes socialistas bajo el hashtag #LoQueAyusoOculta.