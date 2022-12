PSOE insta a Almeida "a que no busque soluciones en la Aemet" sino en mantener el alcantarillado

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha instado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "a que no busque soluciones en la Agencia de Meteorología (Aemet)" sino en "mantener el alcantarillado, mantener los túneles, reordenar el tráfico, reforzar el transporte público y limpiar las hojas que taponan".

"Madrid no está preparada ni para el calor, ni para la nieve, ni para la lluvia. Estos últimos días nos vienen a demostrar que no estamos preparados para este tipo de situaciones. Almeida, que en 2018 criticaba a Manuela Carmena por no hacer lo suficiente en periodo de lluvias, demuestra que se ha pasado cuatro años sin hacer mejoras en este aspecto", ha criticado la socialista en un comunicado.

Muchas de las obras nuevas realizadas por el equipo de Almeida "demuestran que no están preparadas para soportar las inclemencias climatológicas de la ciudad", algo especialmente grave cuando "este tipo de fenómenos serán más constantes con el paso del tiempo".

"Almeida está a todo menos a trabajar. Que no busque en la Aemet las soluciones a sus problemas, las soluiciones a sus problemas pasan por el mantenimiento adecuado del alcantarillado, el mantenimiento de los túneles, po reordenar el tráfico, por reforzar el transporte público y por limpiar las hojas que taponan las alcantarillas", ha enumerado Mar Espinar.

La socialista ha apuntado que el alcalde decía que Madrid "tenía 2.170 operarios supuestamente para ello pero ¿dónde están?". "La solución pasa por que se dedique algo a Madrid", ha concluido.