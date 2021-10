El PSOE ironiza con la "novedad" del "no" de Almeida a la Ley de Vivienda y pregunta "qué propuesta" tiene él

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha ironizado este miércoles con el "no" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a aplicar la propuesta de Ley de Vivienda del Gobierno central y ha preguntado "qué propuesta tiene él" para atajar el problema del ascenso de los alquileres.

"Me temo que no tiene (...) Lo que se plantea para nada es malo y va a poder ayudar a muchas personas", ha aseverado Espinar en referencia a la propuesta de que los Consistorios apliquen un recargo del 150% del IBI a pisos cerrados y otras medidas para impedir desahucios, que incluye el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para los Presupuestos Generales.

Almeida adelantó ayer que "si obligan", el Consistorio articulará medios para "que no repercuta a los madrileños". "No vamos a recargar el IBI de viviendas vacías. Es un ataque a la propiedad privada con pocos precedentes y será inútil porque no va a ayudar a solventar un problema que existe", insistió.

Frente a ello, la portavoz socialista ha adelantado que desde su formación "se tratará de forzar" al Gobierno local a que ejecute lo que está "mandatado" desde el Ejecutivo central, en el caso de que esta Ley supere los trámites parlamentarios, y ha lamentado el "no sistemático" de los 'populares' a "cualquier avance para el país" y "cualquier propuesta del Gobierno central".