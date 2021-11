El PSOE justifica doblar los Consejos de Ministros para no aplazar medidas y niega que se deba a malas previsiones

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha argumentado este lunes que la decisión del Gobierno de hacer dos Consejos de Ministros a la semana hasta fin de año responde a la necesidad de seguir trabajando "a pleno rendimiento" y no "aplazar nada", y ha rechazado que tenga que ver con que estén preocupados por la situación económica o con que las medidas que están impulsando no son suficientes.

Además, ha señalado que en el caso de que la situación sociosanitaria empeore tras el surgimiento de la nueva cepa del coronavirus, esta doble convocatoria semanal garantizará que se podrá "actuar mejor" para contener el virus. No obstante, ha desvinculado la celebración de esos dos Consejos de la evolución de la pandemia, y ha asegurado que el Ejecutivo está "alerta y atento".

"Lo que hace el Gobierno es poner toda su maquinaria a funcionar para que la economía siga fuerte y creando empleo. Ahora más que nunca, porque hay Presupuestos y estabilidad para el país y la economía", ha afirmado Sicilia en la rueda de prensa que ha ofrecido en Ferraz, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal.

Es más, en ese encuentro el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha trasladado a los principales dirigentes de su partido "optimismo, confianza tranquilidad" ante la situación que atraviesa España, según fuentes socialistas.

"El Gobierno no quiere dejar nada aplazado. Quiere ultimar todas las medidas que supongan crecimiento económico y creación de empleo y teniendo en cuenta la situación sociosanitaria y cómo se puede hacer, el Gobierno quiere estar alerta y atento", ha enfatizado.

Respecto a la pandemia, Sicilia ha defendido que el Gobierno es "previsor y quiere anticiparse a lo que pueda suceder". Por ello, ha señalado que aunque esperan que la nueva cepa no altere la vida de la ciudadanía, el Ejecutivo estará "atento y preparado".

En todo caso, ha recalcado que la decisión de que haya dos Consejos de Ministros a la semana responde sobre todo al hecho de que quieren seguir trabajando a "pleno rendimiento" y no tener que aplazar ninguna iniciativa legislativa, en este momento clave en el que el Gobierno está volcado en "consolidar la recuperación".

"Hay iniciativas legislativas y paquetes que estaban esperando. En vez de esperar al martes, si se puede acelerar, mucho mejor", ha argumentado, tras insistir en que la previsión del Gobierno es que siga habiendo "buenos datos" económicos.

Así, ha defendido que "hay una gran agenda legislativa" que quieren impulsar y "no demorar" y, por ello, se van a poner a funcionar "de manera intensa". "Van a redoblar para que la agenda legislativa que tiene el Gobierno no sufra ningún tipo de parón, que no se dilate y, por tanto, va a funcionar a pleno rendimiento y que eso sirva para que la recuperación que llega no se paralice, que siga intensa y que el crecimiento pueda ser estable e ir aumentando", ha ahondado.

Según Sicilia, todo esto va a permitir que estas Navidades sean las de "la recuperación fuerte", en las que se va a generar "empleo de calidad". "Tenemos que impulsar la agenda legislativa, vamos a redoblar en esfuerzos para que pueda ser así", ha recalcado.

El dirigente socialista también ha desvinculado esta estrategia de la nueva subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) porque el Gobierno está convencido, como señalan los expertos, de que será "transitoria", y que es necesario "esperar" y hacer un análisis "calmado y profundo" de la situación, para ver cómo evoluciona.