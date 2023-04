El PSOE se lanza a recorrer "toda España" con una campaña "optimista" frente a un Feijóo al que "le falta calle"

Defienden que la Ley de Vivienda el "ejemplo" de medidas socialistas y resaltan su "permanencia más allá de modas de algunas formaciones"

VALENCIA, 14 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha presentado este viernes su campaña 'Nos sobra calle' con la que prometen lanzarse a "recorrer todos los kilómetros de España" en las semanas previas a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo y "dar color" a calles y barrios con una estrategia "en positivo" que contagie "optimismo e ilusión" frente a la derecha encabezada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "habla de gente de bien" pero al que "le falta bastante calle".

En un acto de ambiente distendido, festivo y "canallita", organizado por las Juventudes Socialistas, han celebrado la jornada previa a la Conferencia Municipal del PSOE, que tendrá lugar este sábado y domingo en la ciudad de Valencia y que contará con la participación del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, o la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública de España, María Jesús Montero.

Precisamente, Montero ha sido una de las intervinientes este viernes, acompañada de la vicealcaldesa de Valencia y candidata socialista a la Alcaldía, Sandra Gómez; el secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y el secretario general de Juventudes Socialistas, Victor Camino, quien ha sido el encargado de conducir el acto, con preguntas a los participantes para saber "cuál fue su primera 'chapa' política", "si son más de discoteca o de verbena", o si quieren "confesar algún amor oculto en el mundo de la política".

Entre risas y aplausos, Montero, Gómez y Rodríguez Gómez de Celis han contestado a las cuestiones planteadas y han coincidido en ensalzar el acuerdo alcanzado este mismo viernes por los partidos del Gobierno de coalición y los independentistas de Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu para desbloquear la Ley de Vivienda. Así, han remarcado que esta ley es el "ejemplo" de medidas que "más se parecen al PSOE" porque hará la vida "más fácil a muchas personas, entre ellas lo jóvenes".

Durante el acto, al que también ha asistido la exministra de Industria y candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, han defendido la "forma progresista" de los socialistas de "aportar" y "construir" a la sociedad "mientras otros destruyen". Además, han mencionado en diversas ocasiones al PP, que "vota en contra de todo" y cuyos integrantes han dedicado la canción 'Con las ganas' de Zahara, porque -han afirmado- "todo el PP y Feijóo el primero se van a quedar con las ganas" en los próximos comicios.

"¿POR QUÉ AL PSOE LE SOBRA CALLE?"

"Somos calle, porque estamos en estos lugares y la calle es nuestra bandera. Queremos escribir lo mejor de la historia que debe pasar en los gobiernos locales autonómicos y en el Gobierno de España con Pedro Sánchez como presidente", ha reivindicado Camino, para después preguntar a los ponentes por qué creen que al PSOE "le sobra calle".

Montero ha defendido que el partido aporta "soluciones útiles" a los "problemas que tiene el pueblo". "Nosotros formamos parte de él", ha apostillado, al tiempo que ha destacado la "permanente capacidad" de la formación para "conectar con los problemas de la gente", pues ha asegurado que los socialistas no quieren ganar estas elecciones "por el poder", sino porque tienen "muy claro para quién" gobiernan y por ello reciben "ataques por cielo, mar y tierra".

"El PP piensa que el poder es algo que les viene de casta, y cuando gobierna la izquierda creen que hacen trampas o incluso que los ciudadanos se equivocan, aunque no se atrevan a decirlo. Parece que quieran decir 'reparta otra vez las cartas, a ver si tengo más suerte esta vez'", ha criticado.

En este sentido, ha censurado que el PP "juega a la antipolítica: ruido, ruido y más ruido para que no se escuche la música de la política". "Cuando la gente piensa en los políticos, son una categoría de políticos en la que yo no me siento incorporada porque nosotros somos la gente y eso es lo que nos permite defender sus intereses", ha agregado.

La ministra ha apuntado que el PSOE "ha evolucionado con la sociedad española y la sociedad española ha evolucionado con PSOE". "Tenemos una historia conjunta, y siempre hemos estado a la vanguardia de los derechos, las libertades y todos los avances", ha continuado.

A su juicio, el PSOE "siempre ha estado muy abierto a debates", hecho que le ha permitido "dar siempre una respuesta útil y actualizada más allá de las modas de algunas formaciones". "Surgen como moda en un momento determinado, que se lo digan a Albert Rivera --expresidente de Ciudadanos-- y desaparecen", ha apostillado, y ha insistido que, por el contrario, su formación es capaz de "interpretar la realidad y dar soluciones a la gente para que sean mas felices".

"NOSOTROS SOMOS ESPAÑA"

Por su parte, Sandra Gómez ha asegurado que los socialistas integran a "la inmensa mayoría de las familias trabajadoras de este país". "El PSOE es el partido que más se parece a España; nosotros somos España", ha sostenido, y, para comprobarlo, ha instado a mirar la historia personal de cada uno" de los presentes.

En esta misma línea, ha aseverado que se presenta como candidata a la Alcaldía de Valencia para "representar a familias" como la suya: "El PSOE habla de las cuestiones que importan a la mayoría de las personas porque somos nosotros, llevamos camiseta de los nuestros y vamos a gobernar para la mayoría".

Finalmente, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha resaltado que la calle es "consustancial a la esencia del socialismo democrático". "Nosotros nacemos de la gente barrio como Felipe (González) o Alfonso (Guerra), que construyeron los pilares sobre los que nos asentamos hoy todos los socialistas", ha subrayado, al tiempo que ha censurado que "la derecha y la ultraderecha" están "permanentemente en el fango" y "se preocupan poco de la gente en el día a día".