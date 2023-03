PSOE León anuncia querellas contra quien relacione a dos diputados leoneses con 'Mediador'

VALLADOLID, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de León, Javier Cendón, y la secretaria federal de Igualdad, Andrea Fernández, ambos diputados por León, han anunciado que se querellarán "contra quienes están injuriando y calumniando" en su contra, relacionándolos con la trama 'Mediador'.

El Partido Socialista de León ha remitido a Europa Press un comunicado de prensa en el que señalan que, "a raíz de las difamaciones vertidas" por su supuesta participación en la trama, desmienten "las acusaciones realizadas".

En este sentido, han señalado que no están "involucrados de ninguna manera" en ninguna de las "acciones señaladas", después de que varios medios de comunicación hayan relacionado sus nombres con el llamado caso 'Mediador' que se está investigando por supuestos delitos de corrupción.

Además, en Twitter Andrea Fernández ha anunciado que emprenderá "acciones legales" por el "acoso en redes y fuera de ellas" que sufre desde hace tres años.

"He recibido tantísimo acoso en redes y fuera de ellas estos tres años que esto roza en callo. No obstante, emprenderé acciones legales. Llegaré hasta el final valiéndome de la justicia. Basta ya de que estos petimetres se lucren haciendo daño con difamaciones. No todo vale", ha remarcado en su cuenta de Twitter la diputada leonesa.

Este miércoles, el también diputado por León y secretario general del PSOE en esa provincia, Javier Cendón, hizo un anuncio parecido en el que advertía a todos aquellos que le están "injuriando y calumniando en redes sociales y digitales" que se verían en los tribunales.