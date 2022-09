El PSOE llama a "reconducir la situación" tras la crisis entre ERC y Junts y asegura que no "jugará a la inestabilidad"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, hallamado este jueves a "reconducir la situación en Cataluña" tras la crisis abierta en el seno del Gobierno autonómico, y ha insistido en que el PSOE "no jugará a la inestabilidad".

En declaraciones en la Cámara Baja, el dirigente socialista ha subrayado que la decisión del presidente catalán, Pere Aragonès, de cesar a su vicepresidente, Jordi Puignerò, de Junts, es "la máxima expresión del conflicto que viven las formaciones independentistas".

En este contexto, ha recriminado a las dos formaciones que aún integran el Ejecutivo autonómico que, "por dar alas a sus obsesiones particulares", hayan "puesto en crisis un Gobierno en un momento en el que lo que menos se necesita es inestabilidad".

"Habrá que reconducir la situación en Cataluña", ha dicho, incidiendo en que el PSOE "no va a jugar nunca a la inestabilidad". Preguntado si eso significa que el PSC está dispuesto a ayudar a ERC a poder acabar la legislatura ha precisado: "Yo no he dicho, he dicho que la inestabilidad no es buena en este momento".