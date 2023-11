El PSOE llevará al TC la reforma del Reglamento del Senado presentada por el PP para tratar de dilatar la amnistía

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha anunciado este martes que el Grupo Parlamentario Socialista tiene intención de acudir al Tribunal Constitucional (TC) en el caso de que finalmente se apruebe la reforma del Reglamento de la Cámara Alta, propuesta por el PP, para dilatar la ley de amnistía que están negociando los independentistas con Pedro Sánchez.

Así lo ha adelantado Eva Granados en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde ha explicado que el PP, con mayoría absoluta en el Senado, ha decidido acelerar la tramitación de esta propuesta de reforma del Reglamento.

En concreto, la portavoz socialista ha denunciado que el PP ha agilizado la tramitación de esta propuesta de reforma del Reglamento hasta el punto de que se ha incluido en el orden del día del Pleno que se celebrará este miércoles.

Al respecto, ha censurado que esta propuesta aún no se ha publicado y no se ha admitido a trámite, denunciando a renglón seguido que los grupos no podrán hacer propuestas alternativas a esta proposición para cambiar el Reglamento.

MODIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

En cualquier caso, desde el PSOE llevarán esta propuesta al TC, en el caso de que finalmente salga adelante, porque entienden "vulnera los derechos, no de los grupos parlamentarios, sino directamente de los senadores y diputados y se está haciendo una modificación de la Constitución".

En concreto, los de Alberto Núñez Feijóo han presentado una reforma del Reglamento del Senado para dar potestad a la Mesa de la Cámara Alta, donde tienen mayoría absoluta, para decidir o no aplicar el procedimiento de urgencia en los proyectos de ley, como será previsiblemente el de la amnistía.

En la exposición de motivos de su propuesta de reforma, el PP explica que la Carta Magna en su artículo 90 regula la tramitación por el Senado de los proyectos de ley ordinaria u orgánica aprobados por el Congreso, reduciendo a veinte días naturales el plazo de que el Senado dispone para vetar o enmendar los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por la Cámara Baja.

El PP subraya en su iniciativa que el artículo 90 de la Constitución se refiere, por tanto, a los proyectos "pero no a las proposiciones de ley, mediante una literalidad que, tal como demuestran los trabajos parlamentarios, no es casual sino fruto de la voluntad de los constituyentes".

En cualquier caso, el artículo 90 de la Constitución también establece que la tramitación de los proyectos de ley que vienen del Congreso, como puede ser el de la ley la amnistía, no pueden exceder los dos meses en el Senado desde su entrada en esta Cámara, si se acaban haciendo por procedimiento ordinario.

Además, el artículo 106 del Reglamento del Senado también recoge este plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, para aprobarlo expresamente o para oponer su veto introducir enmiendas al mismo y devolverlo al Congreso.

CONFÍA EN QUE EL PP "ATIENDA AL SENTIDO COMÚN"

En cualquier caso, Eva Granados ha adelantado que irán al TC cuando la modificación del Reglamento del Senado se produzca y no antes de la votación, aunque ha señalado que desde el PSOE piensa "no de manera ingenua, que en algún momento el PP atienda al sentido común y al sentido jurídico".

Y es que, Granados ha dado lectura de un sentencia del Tribunal Constitucional del año 2002 en la que "afirma sin matices que el artículo 90 de la Carta Magna es aplicable no solo a los proyectos de ley, sino también a las proposiciones de ley".

"El PP tiene una ofensiva contra la posibilidad de que haya un gobierno de izquierdas en nuestro país, porque tengamos muy claro que todo lo que está haciendo el PP está basado en el objetivo de que no se reedite un gobierno de izquierdas en nuestro país", ha sentenciado.