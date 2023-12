PSOE-M adelanta que están estudiando con Más Madrid un Pleno extraordinario para reprobar al "violento" Ortega Smith

"Un agresor no puede seguir representando a los madrileños", subraya

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, ha adelantado que una de las opciones que están analizando junto con Más Madrid es la solicitud de un Pleno extraordinario donde reprobar la conducta del "violento" líder municipal de Vox, Javier Ortega Smith, quien en la última sesión plenaria lanzó unos folios arrastrando una botella de agua contra el escaño del concejal Eduardo Fernández Rubiño.

Otra opción es elevar la reprobación al siguiente Pleno ordinario, ha detallado desde un recurso municipal de la Campaña del Frío en el distrito de Latina. Maroto ha lamentado que no parece que la dimisión de Ortega se vaya a producir, tanto de su acta de concejal como de diputado, según se deduce de los tuits del presidente de Vox, Santiago Abascal, en los que "sitúa la violencia y al mentiroso en la izquierda en lugar de asumir que su concejal se equivocó".

"Si no lo hace de forma voluntaria, desde luego la reprobación política es necesaria", ha sostenido Maroto, que ha recordado que su grupo ya planteó en el Pleno de Cibeles hace dos meses la reprobación de Ortega por los hechos de la calle Ferraz, ante la sede del PSOE, "absolutamente condenables donde, en lugar de defender a este partido por las amenazas recibidas, se puso del lado de los violentos, increpando incluso a los Cuerpos y Fuerzas de seguridad".

La edil socialista ha recordado que el PP "no dejó que se reprobase a este concejal". "Hoy el tiempo nos ha dado la razón porque es un concejal que es violento, que lo es en las calles de Madrid y que lamentablemente lo es también en la sede del pueblo madrileño, el Ayuntamiento", ha declarado la portavoz del PSOE.

EL PP COMO "CÓMPLICE DE LOS VIOLENTOS"

"De ese error tenemos los hechos que vimos la semana pasada, así que espero que si llevamos la reprobació en esta ocasión el PP deje que se sustancie porque lo contrario supondría, como hizo hace un mes, ser cómplice de los violentos", ha lanzado.

En ese mismo Pleno, con la fallida reprobación de Ortega, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento aconsejó al PP que dejasen de "ser gallinas y se conviertan en gallos" después de no secundarle en la reprobación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Aunque pongan huevos, no los tienen", declaraba.

"Con ese insulto insisto en que en política no vale todo, que ese señor (por Ortega) tendría que haber estado reprobado, que el PP se equivocó, que el alcalde se equivocó y que los hechos hoy, si cabe, son mucho más alarmantes como para que entregue su acta y no siga representando a los madrileños ni a los españoles", ha argumentado la edil del PSOE, que ha llamado a "aislar a Vox".

"Vox no debería haber entrado nunca a las instituciones y ha entrado de la mano del PP. Espero que el alcalde cumpla su palabra, que apoye cualquier iniciativa que lleve la izquierda para que este señor se sienta no sólo reprobado sino fuera del debate en la defensa de una ciudad que tiene que ser libre de violencia. Un agresor no puede seguir representando a los madrileños", ha concluido.