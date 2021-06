El PSOE-M critica la actitud "obsesiva" de "deslealtad" de Ayuso con el conjunto de España y su deriva "individualista"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Gestora del PSOE-M, Isaura Leal, ha criticado este viernes la actitud "obsesiva" de "deslealtad" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al decir que no cumplirá las medidas del Consejo Interterritorial.

"Está metiéndose en una deriva individualista que aísla a Madrid. Condenamos la postura contraproducente e insolidaria del Gobierno de la Comunidad, en una actitud reincidente y obsesiva de deslealtad con el conjunto de España", ha sostenido Leal en declaraciones remitidas a los medios.

Cree que la presidenta no va en contra del Ministerio de Sanidad ni del Gobierno, sino que está yendo en contra del conjunto de las comunidades autónomas. Así, le ha exigido que reme a favor de la recuperación económica de España porque "no puede abrir una grieta institucional de este calibre". "No hay caso Barajas", ha zanjado la socialista.