PSOE-M solicita un Pleno Extraordinario para que Ayuso dé explicaciones sobre "esta situación de corrupción"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha pedido este sábado que se convoque un Pleno Extraordinario en la próxima Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, para que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, comparezca y dé las explicaciones necesarias sobre "esta situación de corrupción" en relación al contrato de mascarillas sanitarios y el presunto beneficio obtenido por su hermano.

Así lo ha transmitido el también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista a los medios a las puertas de la la junta municipal de Usera tras reunirse con la Agrupación Socialista de la Ciudad de Madrid.

Lobato ha recordado que desde el pasado jueves han exigido tres cuestiones directas para esclarecer esta situación: la primera, la comparecencia de Ayuso en un Pleno Extraordinario en la Asamblea de Madrid.

Respecto a la segunda, la celebración de una comisión de investigación en la Asamblea que se encargue de "analizar y fiscalizar este asunto". Asimismo, ha indicado que esta situación "se arregla con la Justicia y con la comisión de investigación, no con congresos extraordinarios ni con platós de televisión".

Por último, ha pedido a la presidenta regional y al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que acudan a la Justicia y que pongan en su conocimiento todas las informaciones que han utilizado estos meses para "amenazarse y chantajearse entre ellos".

PRESUNTOS BENEFICIOS PARA EL HERMANO DE AYUSO

"Efectivamente hay cuatro contratos que dio la Comunidad sin licitación a la empresa relacionada con su hermano y que supuso un beneficio directo para él de 70.000 euros, que es lo equivalente a lo que gana una enfermera durante tres o cuatro años. Es decir, a través de un contrato de una adjudicación directa sin licitación, ha cobrado trabajando en su casa lo mismo que un enfermero en cuatro años", ha expresado.

Asimismo, Lobato ha puesto en tela de juicio que Ayuso no supiese que su hermano trajera mascarillas desde China en pleno estado de alarma y se "llevase una comisión de 70.000 euros". Ante esto, se ha preguntado porqué la presidenta de la Comunidad no facilitó la información que le pidió Casado y porqué él no fue a la Fiscalía a poner en conocimiento esta situación.

"Además, ¿para qué necesitaba el hermano de Ayuso una empresa si él, según Ayuso, era el que se encargaba de su compra y de su gestión?. Quizás lo hizo para no aparecer como el destinatario de ese contrato sin licitación. Yo creo que ya está bien de que nos traten como tontos", ha lanzado.

Por último, Lobato se ha dirigido a los asistentes al acto del PSOE-M y y ha asegurado que las "víctimas" de esta crisis institucional política no son ni Casado ni Ayuso, sino la ciudadanía madrileña que ha visto cómo el PP ha utilizado las instituciones para "sus guerras internas, sus chantajes, sus amenazas y sus espionajes", en vez de utilizarlo para "gestionar el futuro de millones de madrileños y diseñar una región que de derechos y oportunidades".