El PSOE de Madrid avisa a Almeida que presentará enmienda de totalidad si en esta prórroga de 48H no llama para negociar

Almeida "por fin ha conseguido lo que llevaba suplicando, implorando de una forma indigna arrastrándose por todo Cibeles", dice

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha advertido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que finalmente presentarán enmienda a la totalidad al presupuesto si en esta prórroga de 48 horas dada para presentar enmiendas, y que expira a las 14 horas de mañana jueves, no les llama para negociar.

Espinar ha trasladado a la prensa desde la inauguración de la mítica cabina en homenaje a Antonio Mercero que la prioridad para el PSOE era "aislar a Vox, que el presupuesto no dependiera de la extrema derecha". "Pero no somos idiotas y sabíamos que la única prioridad de Almeida era sentarse con la extrema derecha", ha declarado.

La edil confía en que Martínez-Almeida "tenga la altura de miras suficientes para hablar y negociar con otros grupos". "Entiendo que ha dado un plazo de 48 horas para retirar esa enmienda a la totalidad pero también me lo ha dado para presentarla si no me llama", ha destacado.

Sobre los acercamientos y distanciamientos entre PP y Vox, la portavoz del PSOE ha lanzado que "al final lo de la derechita cobarde no se sabe quién es más cobarde de los dos" pero lo que tiene claro es que Almeida "por fin ha conseguido lo que llevaba suplicando, implorando de una forma indigna durante semanas arrastrándose por todo Cibeles".

Eso a lo que se ha referido es que Javier Ortega Smith, "portavoz de un grupo de cuatro concejales, le dé audiencia in extremis a pesar de esas 48 horas que ha vendido como un aumento de tiempo para negociar con todos los grupos".

"Al final ha conseguido lo que quería, sentarse única y exclusivamente con Vox. Lo triste es que al final consigue lo que quiere y arrastra a toda la sociedad madrileña al yugo de la extrema derecha", ha lamentado Mar Espinar.