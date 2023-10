PSOE Madrid defiende su "no como una casa" a la iniciativa contra amnistía y PP le afea su "seguidismo"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El PSOE-M ha defendido este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid su "no como una casa" a la iniciativa del Partido Popular contra la amnistía, que esta formación ha llevado a todos los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos del país, mientras que los 'populares' han calificado la decisión de un "error histórico" y han criticado que lo hagan por "seguidismo" al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

El debate ha comenzado con la intervención del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien ha defendido que la igualdad, la democracia y el Estado de Derecho compete "a todos los españoles, también a los madrileños". Y es que considera que si salen adelante "los planes" de Sánchez "la factura" la tendrán que pagar en la región.

Para el 'popular', es "una auténtica barbaridad" asumir que en Cataluña "hay un conflicto estrictamente político y que para resolverlo hay que saltarse la Constitución y el Estado de Derecho no sólo avanzando en una amnistía, que pretenden dar ya por asumida", sino con un "referéndum disfrazado de consulta".

"Que lo pretenda Sánchez es previsible porque sabemos que no tiene límites, que lo acepte el socialismo madrileño es un error histórico que ni las buenas formas del señor (Juan) Lobato podrán superar si ustedes siguen adelante", ha lanzado. Así, ha insistido en que el "desprecio", los "ataques al PP" y su "seguidismo de Sánchez" no puede ser "la excusa" para obviar lo que considera "un chantaje" a la democracia.

Por parte de la oposición, la diputada socialista Llanos Castellanos ha subrayado el "no como una casa" de su Grupo a esta iniciativa y ha acusado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de pasar de "la 'pedrología'" --una "ciencia inventada por ella para analizar el comportamiento" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez-- a la "pedrología ficción", por llevar a la Cámara de Vallecas "lo que no existe en el ámbito nacional", como es la hipotética amnistía.

"España no quiere que la gobiernen ustedes", ha advertido Castellanos a los parlamentarios del PP en alusión a los resultados de las últimas elecciones generales, tras lo que ha acusado a este partido de no respetar las instituciones "si no las controla" y ha defendido que el PSOE "no ha cambiado de postura", pese a los reproches en este sentido del por parte de los 'populares'.

La diputada ha reprochado al PP que "cada vez que hay un avance" en una España "que no se rompe", esta formación tiene "un voto en contra y un recurso al Constitucional". "España es un referente en derechos y libertades, jamás gracias a ustedes", les ha espetado la diputada socialista.

VOX CRÍTICA LA ACTUACIÓN DEL PP

Por su parte, el diputado de Vox José Antonio Fúster ha remarcado que "cuando los enemigos de la nación conspiran y trabajan para subvertir el orden constitucional y derrotar al Estado de Derecho" los partidos políticos están obligados "a actuar en defensa" del país.

"Este golpe institucional de una extraordinaria vileza, por cuanto se da en compañía de sediciosos y otras escorias, exige que todos los españoles honrados de serlo nos unamos en defensa de España", ha subrayado, al tiempo que ha apelado a la "conciencia" de los diputados del PSOE y les ha instado a que recuerden lo que pensaban sobre la amnistía un día antes de las elecciones".

El parlamentario de Vox ha sido especialmente duro con el PP, ya que considera que tiene "responsabilidad" en lo que está sucediendo porque "rescataron a los partidos separatistas de las consecuencias de su penosa gestión" o porque normalizaron "su perniciosa influencia". En todo caso, ha desgranado que votarán a favor de la iniciativa. "Lo haremos por patriotismo, insisto, lo haremos por España. Todo por España. ¡Viva España!", ha concluido.

DEJEN DE DAR "LA TABARRA", ESPETA MÁS MADRID

El parlamentario de Más Madrid Emilio Delgado ha criticado que el PP haya "secuestrado el debate" de los problemas reales de los madrileños para abordar esta cuestión en todas las instituciones. "Ustedes no van a impedir que el pueblo español transite democráticamente los caminos que les dé la gana en total libertad y sin tutelas de nadie, y menos que de nadie, de ustedes. Ustedes no son mejores españoles. Ustedes no son más españoles. Ustedes ni siquiera son la mayoría de españoles", ha espetado.

Delgado les ha pedido dejar de dar "la tabarra" con que "España se rompe" porque "ni se ha roto ni se va a romper" a no ser que se la carguen "a base de abrazos del oso" o de matar a los españoles "de aburrimiento". Para el diputado, "no se están oponiendo a ninguna ley, porque no hay ni ley ni gobierno" si no que se oponen a que "se forme gobierno" ahora que no han podido formar el suyo. "No tienen ninguna legitimidad moral ni política para venir a darnos lecciones de nada a los demás", ha remarcado.

Además, ha espetado a los parlamentarios del PP que "Puigdemont mucho más de lo que están dispuestos a asumir" porque este estaba dispuesto a "incendiar España contra Cataluña" por "rédito político" y estos están "dispuestos a incendiar España".