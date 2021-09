El PSOE de Madrid dice que el discurso de Ayuso recuerda al de nacionalismo catalán

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, ha insistido este lunes en que los socialistas no quieren subir los impuestos aunque son partidarios de trabajar en una fiscalidad justa y redistributiva, y ha criticado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, utilice un discurso diferenciador con Madrid y el resto de comunidades que recuerda al "nacionalismo catalán".

"Debe bajarse la crispación entre las instituciones. Madrid ha sido golpeada y aquí el impuesto más caro que pagamos los madrileños es el de la corrupción. Hay que hacer políticas valientes y trabajar en una fiscalidad justa y redistributiva (...) Hablamos de pedagogía fiscal frente al populismo fiscal", ha lanzado Jalloul en un desayuno informativo en el Hotel Ritz.

LAS FORTUNAS NO PAGAN IMPUESTO DE PATRIMONIO

A su juicio, las comunidades no deben competir entre sí y a Madrid considera que acuden "las grandes fortunas para no pagar el impuesto de patrimonio. Así, ha incidido en que los socialistas "nunca" han hablado de un impuesto particular para Madrid ni tampoco de que quieran subir los impuestos.

Sí es partidaria de que los impuestos que se están recaudando se inviertan de manera "más eficaz" porque "hay mucho despilfarro". Por ello, propone una recaudación progresiva en la que las clases más altas "paguen más".

"No podemos diferenciar a Madrid del resto del mundo porque ese hecho diferencial que Ayuso quiere imponer en Madrid por encima del resto de las comunidades es insolidario. Tiene un discurso atacando al Gobierno de España, diciendo que les maltratan que nos recuerda mucho al nacionalismo catalán. Tenemos que tener mucho cuidado con esos discursos diferenciadores", ha sostenido.