El PSOE de Málaga pide a Moreno "que convoque ya las elecciones y acabe con la propaganda"

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido esta este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "convoque ya las elecciones y acabe con la propaganda".

Así lo ha señalado Pérez en rueda de prensa en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, junto con el secretario general del PSOE local y alcalde del municipio, Antonio Moreno Ferrer.

Pérez ha criticado "los incumplimientos" de Moreno y ha advertido de que "el gobierno de PP y Cs no ha finalizado nada que no se haya puesto en marcha por gobiernos socialistas, en Vélez-Málaga habían prometido una autopista para el agua pero no hay ni un carril para un patinete, tampoco sabemos cuántas veces van a ir a anunciar el tercer hospital en la capital".

"Estos días estamos comprobando la frivolidad del presidente de la Junta, primero reflexionando llevando un trono, luego diciendo que las elecciones no serán en domingo, solo está jugando con la fecha electoral en función de cuando le conviene. Debe convocarlas ya porque su proyecto está acabado", ha dicho.

En este punto, ha reiterado que "mientras tanto, vemos la eliminación de líneas en educación en vez de bajar la ratio o como en a la sanidad pública se está perjudicando a los profesionales que están en la atención primaria, por eso queremos que Moreno ponga fin ya a esta legislatura y deje de jugar con los andaluces".

Asimismo, Pérez ha expresado que "tenemos un buen alcalde en Vélez-Málaga, los vecinos le transmiten su gestión y es una persona que está siempre en la calle", en relación con Moreno Ferrer.

"En este municipio hay una buena gestión socialista, lo hemos podido comprobar hoy con el cariño de los vecinos y vecinas y siempre dando respuesta a los problemas", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, también ha criticado a Moreno "por dar la espalda al municipio y al conjunto de la comarca de la Axarquía". "Llevamos mucho tiempo denunciando que la Junta no ha hecho ni uno solo de los proyectos para Vélez y la Axarquía con los que Moreno Bonilla se comprometió antes de las pasadas elecciones autonómicas", ha dicho.

A su juicio, "el poner el foco en la hipotética fecha de las elecciones andaluzas es para desviar la atención de que no tenemos un gobierno en Andalucía. Creemos que el ejecutivo andaluz debe dejar ya de hablar sobre las elecciones, centrándose en gobernar y en cumplir con estos compromisos".

Por otro lado, Moreno Ferrer ha detallado "algunos de estos incumplimientos por parte de Moreno a lo largo de estos más de tres años de gobierno de derechas en Andalucía".

"El desdoblamiento de la A-356, la no inclusión de Vélez-Málaga en el Área Metropolitana, la puesta de nuevo en funcionamiento del tranvía en el municipio, o las obras del Puerto de Caleta, que siguen sin tan siquiera iniciarse", ha enumerado, aludiendo, además, a la 'Autovía del Agua', "una actuación tan necesaria para garantizar el agua para nuestra localidad".

"Apenas 100 litros están llegando desde Málaga cuando el compromiso se fijó en aproximadamente unos 400 litros y por tanto tenemos que seguir reivindicando que la Junta apueste de verdad por Vélez-Málaga, por la Axarquía", ha concluido.