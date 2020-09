PSOE y Más Madrid cargan contra las "medidas parche" de la Comunidad y piden más médicos y medios

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Los grupos municipales de PSOE y Más Madrid han presentado este martes en el Pleno municipal sendas mociones para instar a la Comunidad a adoptar más medidas contra la segunda ola de la pandemia de la Covid-19 pues consideran que el Gobierno regional ha actuado "tarde y mal" contra la segunda ola de coronavirus. PP, Cs y Vox han votado en contra de ambas.

Por parte del PSOE ha intervenido Ramón Silva, quien ha asegurado que en las zonas confinadas del sur "ahora hay más policías" pero no "las enfermeras y médicas que necesitan", puesto que "Madrid vive situación de pandemia generalizada muy complicada", en la que "la incidencia acumulada supera los 700 casos por 100.000 habitantes".

En este punto ha desgranado que "la tasa de positividad de PCR supera el 20 por ciento, cuando la OMS los sitúa en el 5 por ciento". Además, ha asegurado que "los datos no justifican que se tenga en control la epidemia" ni que "los controles y medidas policiales" resuelvan "por sí solos la pandemia".

"Son medidas chapuza, medidas parche. Están tardando mucho en poner un sanitario de Madrid Salud en los colegios", ha lanzado, para pedir a continuación "incrementar la frecuencia del servicio de Metro de Madrid en las líneas que circulen por las zonas en las que se ha aplicado restricciones de la movilidad para facilitar el distanciamiento social en el transporte público".

En su propuesta pedía "incrementar la frecuencia, en no menos del 50 por ciento, del servicio de autobuses de la EMT en las líneas que circulen por las zonas en las que se ha aplicado restricciones de movilidad o den servicio a éstas, para facilitar el distanciamiento social en el transporte público".

También "asignar al menos un profesional de Madrid Salud de perfil sanitario, para desarrollar presencialmente funciones de apoyo a los coordinadores de Covid de los centros".

Por su parte, Marta Higueras (Más Madrid) ha afeado al Gobierno municipal de "solo culpar al sur" de los contagios, y ha propuesto establecer centros de salud como centros de coordinación epidemiológica, fijar de forma urgente cinco centros para toma de PCR, o un centro de coordinación para muestras de rastreo.

Ha remarcado que estas propuestas "no invaden competencias de otras administraciones, todas las medidas pueden realizarse por el Ayuntamiento". "Nosotros aplaudimos estas medidas, pero exigimos mucho más, que no lleguen tarde y que las pongan en marcha sin dilación y sin promoción", ha lanzado.

"ACLARAR LOS CRITERIOS"

La delegada de Seguridad y Emergencias del Consistorio, Inmaculada Sanz, ha pedido a los socialistas que "se aclararen un poquito con los criterios", ya que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pasó de "avalar medidas a pedir más restricciones", lo que invita a pensar que "están en derribar un gobierno autonómico".

Además, Sanz ha asegurado que España ha tenido en la pandemia "la peor gestión de países de la OCDE" y "ahora el Gobierno de España se ha quitado del medio de todo esto", lo que a su juicio es "un ejercicio de demagogia, de hipocresía". Así, ha hecho hincapié en que "la relación de coordinación entre Ayuntamiento y Comunidad es permanente".

Para el edil de Vox Pedro Fernández, estas propuestas "tienen por objeto confrontar", y ha aseverado que "la izquierda en este pleno ha citado más a Ayuso que al alcalde y si ella es incapaz, cuán incapaz será Sánchez por haber dejado en el camino a más de 50.000 muertos". "No defenderé al Gobierno de la Comunidad, pero resalto la deslealtad del PSOE, que siempre hace lo mismo. Por un lado pacta y por el otro dinamita los pactos", ha lanzado.

Esther Gómez, de Más Madrid, ha indicado que "no se necesita buscar fórmulas intermedias creativas", y ella ha incidido en la necesidad de "crear un centro de atención telefónica, rastreadores", ya que "los test masivos no sirven para nada si no hay rastreos".