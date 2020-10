PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos no ven mal un cierre perimetral pero piden que informen a los madrileños "con tiempo"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El vídeo del día Los PGE incluyen una inversión pública social histórica de 239.765 millones.



Los PGE incluyen una inversión pública social histórica de 239.765 millones.

Los grupos parlamentarios de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos no ven mal cierre perimetral de Madrid para evitar salidas en los próximos puentes aunque han pedido que informen con antelación a los madrileños "y no esperen a cuatro horas de la operación salida".

En rueda de prensa telemático posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, ha trasladado que ahora es "importante restringir la movilidad y mandar un mensaje a la ciudadanía de mucha resposabilidad", pero también es "fundamental que el Gobierno de la Comunidad asuma que hay que reforzar servicios públicos".

"Solo así vamos a combatir al virus porque estamos ya en una situación muy grave. Las decisiones que tomen expertos deben reforzarse con la coordinación de la Comunidad y el Estado que se basen en criterios objetivos. El riesgo que supone que miles de personas salgan un puente al resto del país se puede atajar", ha trasladado.

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha indicado que no es partidario de "relajar ninguna de las medidas de restricciones de la movilidad", aunque piensa que esa no es "la única herramienta" para luchar contra el virus, sino que "hace falta fomentar el teletrabajo y las medidas para fomentar las cuarentenas".

Si finalmente el Gobierno autonómico decidiera optar por el cierre perimetral, Perpinyà ha pedido que "no esperen un viernes a las ocho de la tarde para tomar esas medidas" porque "los ciudadanos necesitan certezas". "Si van a adoptar estas medidas que lo digan con tiempo suficiente y no esperen a cuatro horas antes de que se inicie la operación salida", ha sostenido.

En este punto, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo ha indicado que la propuesta del vicepresidente regional, Ignacio Aguado, no le parece mal pero piensa que es algo que debe confirmarlo antes en la reunión del Grupo Covid y en la del Consejo de Gobierno para que acuerden las medidas que deben adoptar.

"No me parece inadecuado considerar esto. Me parece adecuado que lo están haciendo en otras comunidades con datos mejores. A ver si va a pasar que cierren todas las comunidades menos la de Madrid", ha defendido, al tiempo que ha pedido "certezas y certidumbres" y decisiones que "no generen confusión" y se expliquen "pronto".