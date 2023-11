El PSOE se muestra preocupado por los "enfrentamientos" dentro de Sumar y por que se "atomice"

Compara la amnistía con los indultos y cree que cuando pase el tiempo y "funcione" nadie la cuestionará

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que le "preocupa" que el conglomerado de partidos políticos a la izquierda del PSOE, en referencia a Sumar, "se atomice" al igual que las diferencias y los "enfrentamientos" dentro de la formación liderada por Yolanda Díaz.

Así se ha pronunciado López en una entrevista este jueves en Cadena Ser, recogida por Europa Press, en relación a las declaraciones del exvicepresidente Pablo Iglesias, que ha augurado que Podemos actuará de forma independiente a Sumar si se consuma su exclusión en el Gobierno y que el respaldo de sus cinco parlamentarios en el Congreso a las medidas de la coalición no está asegurado durante la legislatura.

"Yolanda tiene que hacer un ejercicio de sumar precisamente todas esas diferencias (...) y hay cosas que no me gustan", ha dicho, citando los "enfrentamientos" internos en Sumar. "Unos dicen que nosotros vamos a actuar de manera independiente como diciendo... no, no solo independiente sino a la contra de lo que digan otros", ha dicho.

En este sentido, el portavoz socialista ha insistido en que le preocupa que "la izquierda del PSOE que existe, se atomice". "Me gustaba mucho cuando Yolanda consiguió, en una sola formación política, aglutinar a ese mundo que está a la izquierda del PSOE", ha recalcado.

Al hilo, ha reconocido que a veces no se llegará a acuerdos recordando que "el mal de la izquierda siempre ha estado" que ha sido "estar dividido", algo que, ha recordado, electoralmente "machaca" a la formación socialista.

"La derecha en eso no tiene problemas. Sabe perfectamente lo que tiene que hacer", ha apostillado.

ENTIENDE LA "INCOMPRENSIÓN" POR LA AMNISTÍA

En otro ámbito, Patxi López se ha referido a la ley de amnistía pactada con los grupos independentistas de la que ha dicho que entiende que "haya incomprensión de origen" con esta medida, comparando la situación con los indultos concedidos por el Gobierno el 22 de junio de 2021 a los nueve condenados por sedición y malversación en el 'procés' independentista en Cataluña.

"Yo entiendo y comprendo que haya incomprensión de origen con esta medida. La hubo con las otras que acabo de citar, pero luego cuando pasa el tiempo y ven que funciona, ya nadie las cuestiona. Naie cuestiona los indultos", ha lanzado, por lo que, a su juicio, con la amnistía pasará "lo mismo".

En este punto, el portavoz socialista ha recalcado que el PSOE no le pide a los independentistas que renuncien a serlo y ha alegado que en el documento firmado por ambos partidos se explicita que incluso cuando hablan de referéndum lo hacen a través del artículo 92 de la Constitución. "Esto no lo habían dicho nunca. Con lo cual, lo que hacemos es definir que todos jugamos con las mismas reglas del juego. Es decir, que el diálogo es el método y la Constitución el marco", ha reiterado.

Preguntado por si teme que se pueda repetir un hipotético 1-O, Patxi López ha sostenido que "los temores paralizan" y que el PSOE hace políticas "a veces arriesgadas y valientes" pero que "funcionan".

"Estoy convencido que ahora estamos tomando una decisión también valiente también arriesgada y que dentro de un tiempo cuando se vea que esto funciona, todos estos que hoy... no diré todos porque alguno siempre quedará en la crítica y en la posición contraria (...) la verá como algo que acertó. Porque nos ha permitido, donde teníamos un conflicto que era enfrentamiento y confrontación permanente, enfrentar ese conflicto y buscar soluciones, entendiéndonos entre los que pensamos distinto", ha explicado.