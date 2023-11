PSOE-A pedirá a la Junta que no contrate publicidad con medios que "incumplen" códigos deontológicos o dan "fake news"

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

El Grupo Socialista va a instar a la Junta de Andalucía desde el Parlamento a que "no contrate publicidad institucional con medios de comunicación, por llamarlos de alguna forma, que incumplan el código deontológico de la Federación de Asociaciones de Prensa", o que "de forma habitual difundan 'fake news', o que hayan sido condenados reiteradamente por no respetar el derecho al honor, a la intimidad o a la imagen, o que tengan en su plantilla a periodistas o reporteros condenados por la misma razón".

Así lo ha anunciado este martes el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha desgranado algunas de las propuestas de resolución que el Grupo Socialista registrará en el debate sobre el estado de la comunidad que se celebrará entre este miércoles y el jueves en la Cámara autonómica.

Espadas ha explicado que dicha propuesta en relación a la contratación de publicidad institucional se incluirá entre las que planteará su grupo, y ha asumido que "será una medida polémica, cuestionada seguramente", pero que él defiende para "distinguir lo que es información y medios de comunicación" de lo que no lo son, y para "no seguir viendo que, por la vía de la contratación y de los planes de medios" de las administraciones públicas, "estamos financiando la desinformación, la generación de crispación y sencillamente las mentiras y las 'fake news'".

El líder socialista ha defendido que "las instituciones tenemos capacidad para cortarlo", y una de las posibilidades para ello es "asumir los códigos deontológicos de los profesionales de las asociaciones de la prensa en Andalucía", según ha abundado.

PROTAGONISMO DE LA SITUACIÓN DE LA SANIDAD

Por lo demás, Espadas ha desgranado el grueso de las propuestas de resolución que el Grupo Socialista tiene previsto registrar en el Debate sobre el estado de la comunidad, que el PSOE-A quiere que sirva también de "debate sobre los problemas de la sanidad pública" andaluza, según ha avisado.

En esa línea, y tras insistir en defender que dicho debate se centre en "los problemas de Andalucía" frente a un presidente que se verá "más cómodo en la confrontación y en la visualización de amenazas o fantasmas a los que ya estamos acostumbrados", Espadas ha comentado que el PSOE-A va a hablar "bastante" de sanidad en este debate porque entiende que es "lo más útil y lo que esperan los andaluces".

Al respecto, el Grupo Socialista va a reclamar "un plan de reconstrucción de la atención primaria en Andalucía" como "clave de bóveda para intentar reconstruir un edificio que se cae a cachos".

Ha defendido que "la recuperación de la atención primaria pasa por intentar de verdad tener y cumplir el objetivo" de fijar un plazo máximo de 48 horas para conseguir cita con el médico de cabecera, y ha explicado que el PSOE-A va a reclamar al presidente de la Junta el "cumplimiento" del pacto "por la mejora de la atención primaria" que el Gobierno andaluz firmó en mayo con sindicatos, y del que "está todo por hacer aún".

Espadas también ha avanzado que entre las propuestas del PSOE-A en este debate irán algunas para instar a la Junta a "aumentar la financiación de la atención primaria", desde la premisa de que "ha llegado el momento de decir que la solución de la sanidad no pasa por engordar las cuentas de resultados de las compañías aseguradoras".

De igual modo, el PSOE-A va a reclamar a la Junta que no despida a 12.000 trabajadores sanitarios que están "en situación inestable", teniendo en cuenta que ya prescindió de otros 8.000 contratados como refuerzo durante la pandemia de Covid-19, según ha subrayado Espadas, quien también ha sostenido que el "problema" para la sanidad andaluza no "no es que falten" profesionales sanitarios, sino que "los nuestros se van" a otras comunidades autónomas que les pagan "mejor" y les dan "mejores condiciones de estabilidad", generándose así una "fuga de sanitarios" que hay que "cortar", según ha aseverado.

Otras propuestas socialistas en materia sanitaria dirigidas a la Junta serán las de "recuperar en un plazo no superior a seis meses todos los puntos de urgencia de los centros de salud en las zonas rurales que se han ido perdiendo a lo largo de estos años", así como que disminuyan los conciertos sanitarios, y que al respecto "no mientan" desde el Gobierno del PP-A afirmando que son menores en cuantía respecto de los que acordaban los anteriores ejecutivos socialistas.

Además, el PSOE-A va a abordar "de manera significativa" el tema de la salud mental en este debate del estado de la comunidad, reclamando más recursos a la Junta, así como la necesaria "contención del gasto farmacéutico".

PROPUESTAS SOBRE EMPLEO, EDUCACIÓN O DEPENDENCIA

Por otro lado, el Grupo Socialista centrará sus propuestas de resolución en este debate en otras cuestiones al margen de la sanidad como el empleo y la educación, y al respecto reclamará la puesta en marcha de un "plan de primera oportunidad laboral para jóvenes" y "un plan de empleo extraordinario para los trabajadores eventuales del campo".

Además, el PSOE-A planteará en este debate "una enmienda a la totalidad a la fiscalidad" del Gobierno de Moreno, desde la premisa de que "es falso su argumento permanente de que, suprimiendo los impuestos a las grandes fortunas en Andalucía, él recauda más", según ha manifestado Espadas, quien también quiere que el presidente de la Junta explique en este "claramente cuál es su alternativa" después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado el recurso del Gobierno andaluz contra el impuesto a las grandes fortunas creado por el Ejecutivo central.

Además, el PSOE-A recupera su propuesta a favor de "una deducción autonómica del IRPF por el incremento del coste de las hipotecas", y reclamará a la Junta "que acabe con el 'dumping fiscal'".

Sobre educación, el Grupo Socialista planteará al Gobierno andaluz que "no se suprima ni una sola unidad pública más en Andalucía", así como que deje "de extender los conciertos educativos a etapas postobligatorias", que "cumpla su compromiso en la educación infantil de cero a tres años", y que se comprometa a mejorar "la calidad de la educación del alumnado con necesidades educativas especiales".

En materia de universidad, el PSOE-A critica que el Presupuesto de la Junta para 2024 "no cumple" con "el modelo de financiación que ha acordado" con los rectores del sistema público andaluz, mientras que, en relación a la violencia de género, el Grupo Socialista reclama al Gobierno andaluz que "se ejecuten los fondos" de los que dispone, teniendo en cuenta que mantiene "sin gastar el 66% del presupuesto de los fondos del Pacto de Estado en Andalucía", así como que "de manera urgente" se pongan en marcha los ocho centros de crisis de 24 horas para atención a víctimas de agresiones sexuales que "tendrían que haber estado ejecutados el 31 de diciembre" próximo.

Por otro lado, el PSOE-A planteará medidas en relación con la dependencia, e instará a la Junta a "no seguir escatimando y reduciendo recursos para la reducción de listas de espera", así como a plantear un "incremento de plazas concertadas en las residencias" y del precio de la hora del servicio de ayuda a domicilio.