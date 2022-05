El PSOE pide apartar a uno de los magistrados que juzgará a Camps porque fue alto cargo del PP

Ex diputadas del PSPV señalan al juez Joaquín Delgado por sus puestos en el Ministerio de Justicia

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Las ex diputadas socialistas Carmen Ninet y Cristina Moreno han solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que aparte al magistrado Joaquín Delgado del tribunal que se encargará de juzgar al ex presidente valenciano Francisco Camps por la pieza 'Orange Market' del caso 'Gürtel', al considerar que hay "serias dudas" sobre su imparcialidad porque fue alto cargo del Partido Popular.

En un escrito del miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación popular ejercida por Ninet y Moreno ha formulado un incidente de recusación con el que pide a la Sala de lo Penal de la AN que expulse a Delgado del tribunal encargado de juzgar "la presunta adjudicación irregular de contratos administrativos desde la Generalitat de Valencia durante los años en que el PP, con Francisco Camps a la cabeza, ostentó el Gobierno de esa comunidad autónoma".

Para Ninet y Moreno, "hay varias conexiones de hecho entre aquel magistrado y aquella formación política". "Una vez más, estamos ante un proceso penal en el que entre los acusados tenemos a personas que en su día ocuparon puestos muy relevantes tanto en la administración pública como en el organigrama jerárquico del Partido Popular", indican.

Así, recuerdan que Delgado fue asesor del Ministerio de Justicia siendo su titular José María Michavila y director general del mismo ministerio ya con Rafael Catalá como su máximo responsable, cargo del que además subrayan que cesó como consecuencia de la moción de censura que propició la caída del Gobierno de Mariano Rajoy a raíz de una sentencia de 'Gürtel'.

La acusación aclara que no se trata de las "afinidades políticas" de Delgado, "sino de la percepción de la posible parcialidad de un magistrado en cuya ascendente trayectoria profesional ha tenido suma importancia el Partido Popular".

A este respecto, esgrime que "no se puede obviar que se trata de una pieza separada de una causa de enorme interés para el PP, pues el reguero de sentencias que condena a cargos públicos y orgánicos de este partido, incluso al propio partido, ya sea como responsable civil subsidiario o como partícipe a título lucrativo, resulta cuando menos incómoda y preocupante para sus actuales dirigentes por mucho que intenten decir que se han renovado y que esto forma parte del pasado".

IMPACTO EN SU CARRERA PROFESIONAL

"No cuestionamos su conducta personal ni su profesionalidad sino que tenemos dudas objetivamente justificadas respecto a su apariencia de imparcialidad", recalcan Ninet y Moreno.

En su opinión, "hay serias dudas sobre la apariencia de imparcialidad de este magistrado para actuar libremente en este caso", alegando el hecho de que una sentencia de 'Gürtel' provocara la "precipitada salida" de Delgado del Ministerio de Justicia "puede haber generado animadversión hacia la causa y hacia los participantes en la misma".

"Pero sobre todo, animadversión hacia las acusaciones que participaron en todo el proceso, como es la que suscribe, única acusación popular que está desde el origen personada", destacan.

Además, hacen hincapié en que "la sentencia recaída ha tenido efectos directos sobre su carrera profesional y le ha obligado a retornar a su situación de 'correturnos' en la Audiencia Provincial".

LA IMAGEN DE LA JUSTICIA

Recalcan asimismo que en esta pieza número 5 de 'Gürtel' se juzgará "a quien fue presidente del PP de Valencia (Francisco Camps), y no cualquier presidente, sino uno de los que prestó su apoyo incondicional al presidente nacional cuando se discutía internamente su liderazgo, que consolidó precisamente en el Congreso de Valencia".

"En 'Gürtel' se investiga y juzga un periodo temporal que incluye mandatos del anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también como presidente del Partido Popular, y para ello fue fundamental el apoyo recibido del señor Camps", resaltan.

Con todo, entienden que mantener a Delgado como miembro de este tribunal "generaría serias dudas sobre nuestro sistema judicial y daría pábulo a las consabidas frases populares sobre el distinto trato que reciben los encausados dependiendo de su posición y relaciones".