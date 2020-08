El PSOE pide "celeridad" a la CE para negociar con EEUU la retirada de aranceles a productos agrarios

VALENCIA, 7 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada valenciana del PSPV-PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha solicitado este viernes a la Comisión Europea y al comisario de Comercio, Phil Hogan, "celeridad para resolver por la vía diplomática y en el menor plazo posible, el conflicto arancelario con EEUU" después de que el gobierno de Trump decidiera imponer cuotas arancelarias a los productos agrícolas procedentes de Europa para compensar "las ayudas ilegales recibida por la industria aeronáutica europea".

Así, y tras la renuncia de la compañía Airbus a dichas ayudas, Rodríguez-Piñero ha incidido en que "ya no tiene ningún sentido que EEUU siga perjudicando a nuestros productores, puesto que no fueron ellos quienes recibieron ninguna ayuda incompatible con las normas de la OMC", y ha anunciado que durante el primer pleno del Parlamento Europeo en septiembre intervendrá "en defensa del campo valenciano, pero también de todos Los agricultores y de todo el sector agroalimentario, porque no es posible que se hayan visto perjudicados por una ayuda que nada tenía que ver con ellos".

En este sentido, la eurodiputada del PSPV ha reiterado la necesidad de que la OMC modifique su sistema de sanciones "para que en caso de que vuelva a producirse una situación semejante, los aranceles únicamente puedan imponerse al sector involucrado, pero no a otros que nada tienen que ver con las ayudas concedidas" y ha remarcado que "no es posible que sea nuestro campo, por nuestra competitividad, por la calidad de nuestra fruta y por el alto valor añadido que tiene el que soporte las represalias estadounidenses".

Por todo ello, la eurodiputada del PSPV-PSOE se ha comprometido con las organizaciones agrarias valencianas a "trabajar desde el Parlamento Europeo y de la mano con la Comisión Europea, para que en el menor plazo posible se ponga fin a una situación que ha sido profundamente injusta". "El campo europeo necesita nuestro apoyo porque ha soportado unas pérdidas difíciles de compensar por una situación injusta que ahora ha llegado a su fin", ha concluido.