El PSOE pide "cordura" al PP y que retire la PDL de regadíos del Condado para "buscar una solución negociada"

HUELVA, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha pedido este viernes al PP "que se ponga un poco de cordura" y que retire la Proposición de Ley (PDL) para modificar la regulación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana y se busquen "soluciones con todos y negociadas" que "necesitan" los agricultores.

Así lo ha indicado en rueda de prensa, señalando que "si en algo han abierto la mano y es en plantearse que puede mejorarse su Proposición de Ley de regulación de la Corona Norte del Condado", el PSOE le pide que "vayan a un paso más" con la retirada de la misma, porque "no va a haber ningún tipo de escarnio por parte del Partido Socialista".

"Una solución de forma negociada y acordada con todos los organismos que tienen algo que decir en el Condado de Huelva, sin buscar conflictos con ninguna administración, ni el gobierno central, ni Europa, ni la Unesco, ni el Consejo de Participación de Doñana, ni el CSIC. Queremos la unidad para solucionarle los problemas a esos agricultores, para garantizar que cuidamos de Doñana como siempre y para que nuestra agricultura siga siendo un valuarte, como ha hecho el Gobierno de España que ya la ha puesto en primera plana de todas sus acciones de publicidad", ha subrayado.

A este respecto, ha destacado que el Gobierno central le va a destinar al sector "el lugar privilegiado dentro de los stand que haga en las ferias agrícolas en las que va a estar la marca España presente" y que "la fresa y los frutos rojos de Huelva van a tener un papel predominante y protagonista en ellos", más "una campaña promoviendo que la fresa de Huelva se produce con calidad y con todas las garantías de no afectación de nuestros espacios naturales".

"Esa es la forma de trabajar por el bien de la fresa", ha apuntado antes de lamentar el "momento esperpéntico como el vivido este jueves en el pleno del Parlamento" donde "el Partido Popular, en aras de hacerse la foto con fresas de Huelva, vino a hacer un momento de ridículo sacando fresas que no eran de Huelva", sino que "sacaron una caja de fresas de otros países que además son empaquetadas en Francia", ha dicho Gaviño.

Por esto, ha pedido que se trabaje "con seriedad", porque aunque esto "pueda parecer un chascarrillo, no deja de ser un agravio a la fresa de Huelva" y "a los productores de la fresa" por lo que entiende que esto "no les habrá gustado" y ha vuelto a llamar a "trabajar por la unidad y por darle solución a esa mala imagen que se ha creado por esta proposición de ley en todos los niveles", una "mala imagen" que, a su juicio, "no depende de un tuit".

"Depende de cosas mucho más serias como la posición del Gobierno de Andalucía defendiendo la PDL. Creemos que pueden ir en una buena línea al abrirse a valorar esa ley de otra forma y le animamos a dar el paso más allá, el paso al que les invitaba también de una forma serena Miguel Delibes, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, proponiéndoles que se retirara la ley y que todos a una buscáramos soluciones para todos los implicados en esta materia", ha concluido.