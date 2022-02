PSOE pide a Fiscalía contra Corrupción investigar por "tráfico de influencias" el contrato vinculado a hermano Ayuso

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Madrid ha presentado este viernes una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada reclamando que investigue el contrato de emergencia de la Comunidad de Madrid para compra de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya que entienden que podría haberse cometido "tráfico de influencias" y "malversación de caudales públicos".

Así figura en el documento al que ha tenido acceso Europa Press y que está firmado por los portavoces adjuntos del PSOE Pilar Sánchez Acera y Jesús Celada.

La denuncia se interpone contra "todas aquellas autoridades, funcionarios y articulares que puedan aparecer como responsables" de la presunta comisión de "delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y caudales públicos".

A la Fiscalía ha acudido junto a Sánchez Acera y Celada el portavoz del grupo y secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, quien ha destacado que "cuanto más se oye más dudas hay" tras las declaraciones tanto de Ayuso como del presidente de su partido, Pablo Casado, en 'COPE'.

"Hemos oído a Casado decir que obtuvo la información directamente de la administración, hemos oído hablar de testaferros e incluso a Ayuso decir que ni siquiera ha preguntado a su hermano por la comisión", ha insistido Lobato, quien ha reclamado de nuevo a la presidenta que explique los pormenores sobre esta presunta comisión "de más de un cuarto de millón de euros".

Entiende además, que la información presentada hasta ahora por la mandataria regional es "absolutamente insuficiente" porque no aclara el fondo del asunto ni si ha existido un "posible interés particular" por su hermano. "Si es legal o no lo decidirá la Justicia, pero lo que no es desde luego es ético", ha remarcado.

Asimismo, ha censurado que Ayuso ha abierto esta mañana más dudas sobre si habría "otros contratos" porque "no le ha preguntado".

Por otro lado, ha asegurado que Casado debería haber ido a Fiscalía hace seis meses cuando conoció de estos hechos que podrían tener "consecuencias jurídicas muy graves".

"Le exigimos a Ayuso y Casado que den la cara y pongan en conocimiento de la Justicia toda la información que tengan. El PSOE va a ser implacable", ha advertido.

Asimismo, ha recordado que del Pleno monográfico de contratación salió la decisión política de abrir una comisión de investigación pero que cuando llegó el momento de ponerla en marcha "el PP la bloqueó con Vox". Entienden que hay que retomarla porque hay que fiscalizar hasta el "mínimo detalle" lo ocurrido con los contratos de emergencia donde "había comisiones del 20%".

"Ayer nos despertamos con dos acusaciones gravísimas y nos acostamos con dos certezas aún más graves. La acusación del PP a Ayuso sobre comisiones ilegales que luego ella reconoció y la de Ayuso al PP de espionaje confirmados por la dimisión de Carromero. ¿Cómo es posible que ambos tuvieran la verdad en la acusación del otro y no dijeran la verdad en cuanto la defensa de sí mismos?", ha reprochado Lobato, quien ha señalado la necesidad de "ejemplaridad" en Madrid.