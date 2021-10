El PSOE pide "un poquito de decencia y seriedad" a Almeida y Ayuso tras sus declaraciones sobre la conquista de América

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha pedido este viernes "un poquito de decencia y seriedad" al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tras sus declaraciones sobre la conquista de América.

"No sé qué está pasando, no sé si Almeida y Ayuso cada vez que le ponen un micrófono delante han decidido que están en el club de la comedia, no sé si es que los personajes se han comido a las personas", ha afirmado la portavoz socialista, en declaraciones a Europa Press, tras participar en un acto de la 'revuelta escolar'.

También, ha apuntado que no sabe si la Convención del PP está siendo "tan vergonzosa" que están intentando "tapar las vergüenzas" con este asunto. "Yo de verdad pediría ya que cese este bucle de absurdo en el que se han metido", ha expresado.

Además, y después de que Almeida afirmara este viernes que no exigiría a los musulmanes que pidan "perdón" por invadir España en el año 711, Espinar ha subrayado que si tienen que pedir perdón por algo él y Ayuso es por "el abandono" al que tienen sometidas a la ciudad de Madrid y la Comunidad.

"Almeida está centrado en todo lo que sea echar balones fuera para no asumir la nefasta gestión que está haciendo de este Ayuntamiento", ha defendido la portavoz socialista.

El martes, Ayuso calificó de "sorprende" que el Papa Francisco haya pedido perdón a México por los "pecados" de la Iglesia durante la evangelización durante la conquista de América. Por su parte, Almeida ha insistido en que se siente "orgulloso" de la conquista de América y considera que se debe hacer "un balance más positivo que negativo" de su conquista.