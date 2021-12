PSOE pide a sus socios apoyar la reforma laboral y no aclara si se tramitará como proyecto de ley en el Congreso

Destaca "de manera particular" el trabajo de Nadia Calviño, aunque felicita a todos los ministerios implicados entre ellos, Trabajo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha pedido hoy a sus socios parlamentarios que apoyen la reforma laboral que han pactado empresarios y sindicatos. No obstante, y aunque ha dicho que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros por Decreto Ley, no ha aclarado si finalmente se tendrá que tramitar en el Parlamento como proyecto de Ley: "Va a ser a través de Decreto Ley, una vez presentado en el Parlamento veremos qué opciones de tramitación hay".

Durante su intervención hoy en rueda de prensa desde la sede socialista de Ferraz, Felipe Sicilia ha dicho confiar en que los socios parlamentarios del PSOE sean conscientes del "hito conseguido" de pactar una reforma laboral entre los sindicatos, la patronal y el Gobierno.

En este sentido, y aunque ha dicho entender las diferentes opiniones que pueda haber sobre la reforma, ha hecho un llamamiento a que el acuerdo de la mesa de diálogo se mantenga "lo máximo posible", tal y como han pedido los agentes sociales. "Todos los grupos saben de la importancia del acuerdo y la importancia de la reforma laboral para acompasar el crecimiento", ha recalcado consciente de las reticencias que tienen el PNV --que pide la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales--, Bildu y otros partidos que apoyaron al Gobierno en la investidura.

Por ello, y al ser preguntado si descartaba que esta reforma se pudiera tramitar como proyecto de Ley para que los grupos puedan incluir enmiendas, ha precisado que se va a aprobar "a través de decreto ley", pero ha matizado: "una vez presentado en el Parlamento veremos qué opciones de tramitación hay".

De esta forma, ha dejado la puerta abierta a que pueda ser tramitado como proyecto de Ley en caso de que el Gobierno no cuente con los apoyos suficientes como para mantener la reforma tal y como salga mañana del Consejo de Ministros.

El Portavoz socialista ha insistido en la importancia de que esta reforma es "acordada" frente a la que llevó a cabo el PP, de la que ha dicho que "fue impuesta". Ha señalado también que "los agentes sociales han pedido que se respete lo máximo el acuerdo firmado", por lo que ha apelado a los grupos a que escuchen a los que han llegado al acuerdo porque, ha recalcado, "no ha sido fácil".

Felipe Sicilia no ha querido entrar a valorar el anuncio de Pablo Echenique, quien ha dicho que hará una ronda con los grupos sobre la reforma laboral, y ha pedido respetar los tiempos ya que aún no ha sido aprobada por el Gobierno, sino que lo será mañana. "No nos cabe duda que los grupos parlamentarios van a ser sensibles a lo que el mercado laboral necesita y los agentes sociales han acordado", ha vuelto a reiterar al respecto.

DESTACA DE MANERA PARTICULAR EL TRABAJO DE CALVIÑO

En cualquier caso, el Portavoz socialista ha mostrado su "satisfacción" y su apoyo por el trabajo realizado por todos los ministerios implicados para sacar adelante la reforma laboral. Pero ha querido "destacar de manera particular" el trabajo hecho por el equipo económico del Gobierno y "personificado en la ministra Nadia Calviño".

De ella ha señalado que ha sido designada presidenta del Comité Monetario y Financiero Internacional del órgano rector del FMI, lo que a su juicio es "todo un reconocimiento a su trabajo", que no solo se hace en España, sino también en "organismos internacionales a su gran labor".

En este sentido, considera que es una "muy buena noticia" para España porque va a permitir que nuestro país tenga "mayor visibilidad en los órganos internacionales, así como un papel activo "como el que ella viene desarrollando en la coordinación internacional de las políticas económicas".

Al ser preguntado por el hecho de que destaque el trabajo de Nadia Calviño en el acuerdo para la reforma laboral, en lugar de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es quien ha pilotado las negociaciones, Felipe Sicilia ha señalado que había felicitado a "todos los ministerios implicados porque han sido varios, al de Trabajo, evidentemente, que ha llevado gran parte del peso, pero también a Agricultura, Industria y especialmente a Economía, al frente".

Y ha justificado su "mención especial" a Calviño porque ha sido nombrada por el FMI como presidenta del Comité Monetario y Financiero Internacional. Pero ha admitido que ha habido un magnífico trabajo por parte del Ministerio que dirige Yolanda Díaz, así como por parte de los agentes sociales para llegar al acuerdo.