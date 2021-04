PSOE y Podemos acusan a López Miras y García Egea de saltarse las normas y el dueño del establecimiento lo desmiente

El PP aconseja al PSOE que "deje de hacer el ridículo" con acusaciones falsas

MURCIA, 18 (EUROPA PRESS)

PSOE y Podemos en la Región de Murcia han pedido la dimisión y sanciones, respectivamente, para el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, por "incumplir" las normas sanitarias establecidas en la hostelería por el coronavirus, junto con otras cinco personas en la terraza de un céntrico restaurante de Murcia.

Ambos partidos hacen referencia, en sendos comunicados de prensa, a una foto que circula por las redes sociales y que los socialistas han compartido en su perfil de Twitter, en el que aparece el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, compartiendo mesa con cuatro miembros de la dirección del PP, además del secretario general del PP, Teodoro García Egea, con lo que sumarían las seis personas que está permitido reunirse en una terraza.

En la instantánea, aparece, además, el dueño del restaurante, situado en la céntrica Plaza de Las Flores, quien ha explicado en un comunicado, que no asistió a la comida y que "se cumplieron estrictamente las medidas de seguridad establecidas".

Que tras finalizar el almuerzo, se acercó a los comensales, se sentó en una mesa apartada, justo detrás de la de los miembros del PP, y que les habló, por no más de unos minutos, sobre la situación de la hostelería en la pandemia.

No obstante, el vicesecretario general y portavoz del PSRM, Francisco Lucas, ha pedido la dimisión de todos los asistentes al almuerzo por "saltarse las leyes a la torera y la normativa sanitaria, al haber estado más de seis personas sentadas en la mesa de una terraza".

Ha criticado que pidan "a la ciudadanía responsabilidad, prudencia y que cumpla las normas, pero ellos son los primeros en saltárselas", por lo que les ha pedido que asuman sus responsabilidades y dimitan de inmediato.

Por su parte, el coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha informado que su partido ha puesto en conocimiento de la policía esta fotografía y ha exigido "una sanción ejemplar" para los dirigentes populares.

Para el portavoz de la formación morada, "la cúpula del Partido Popular debe pedir perdón de inmediato y pagar la multa a tocateja", ya que este tipo de comportamientos "son un insulto a todas las personas que sí cumplen las normas sanitarias, incluido al sector hostelero que se esfuerza por hacer las cosas bien, y a las víctimas de esta pandemia y a sus familiares".

PP: "RIDÍCULO MONUMENTAL DEL PSOE"

La portavoz de PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha pedido al PSRM-PSOE que "deje de hacer el ridículo" con acusaciones falsas, ya que, ha asegurado, "en todo momento se cumplieron las normas sanitarias".

"Con este tipo bulos infundados el PSOE de Conesa lo único que consigue es criminalizar a la hostelería, en vez de ayudarla, porque el mismo restaurante ha hecho público un comunicado en el que explica que se cumplieron en todo momento las normas sanitarias", ha argumentado Guardiola, quien ha añadido que "es público y notorio que el dueño del establecimiento se acercó a saludar y se ubicó en otra mesa", tal y como ha confirmado en un comunicado.

Ante esto Guardiola se ha preguntado, "¿qué habría que pedir a Diego Conesa que sí se saltó a la torera las normas sanitarias en la confirmación de su hijo y tuvieron que desalojarlo junto con 200 personas de la iglesia en el pico más alto de la tercera ola con el número más elevado de fallecidos y contagiados de toda la pandemia?".

Para Guardiola esto pone de manifiesto que "el PSOE no es la oposición que merecen los ciudadanos porque un partido que no sale de la deriva del insulto y la descalificación no es bueno para la Región de Murcia".