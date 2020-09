PSOE, Podemos, ERC y PNV afean al PP sus recetas económicas y que ignore la pandemia al abordar la crisis

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y el PNV han afeado este miércoles al PP en el Congreso la hoja de ruta económica planteada para enfrentar la crisis y que, además, no aluda a la emergencia sanitaria a la hora de abordar la situación económica y el descalabro de los diferentes indicadores económicos.

Todo ello en el debate de una moción en la que los 'populares' presentan una batería de propuestas centradas en una rebaja generalizada de impuestos --llevar Sociedades por debajo del 20%-- e incluso en la supresión de figuras impositivas como el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y el impuesto sobre las hipotecas.

Durante la defensa de la iniciativa, que es consecuencia de la interpelación dirigida la semana pasada a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el portavoz económico del PP, Miguel Ángel Castellón, ha asegurado que el Gobierno ha afrontado la crisis sin presentar ninguna reforma, por lo que ha colocado a su partido como "la única esperanza que pueden tener los españoles para recuperar su empleo".

"NOS DAN LAS LECCIONES DE LO QUE NO HAY QUE HACER"

Frente a ello, su homólogo del PSOE, Pedro Casares, ha criticado que el PP no cita "en ningún momento" la crisis sanitaria, preguntándose si no se ha percatado de la existencia de la pandemia, si bien ha ironizado que, visto lo sucedido en la Comunidad de Madrid, "diría que no". Allí, ha apostillado, "faltan médicos, enfermeras y rastreadores" y "sobra la soberbia del PP y Díaz Ayuso".

"Nos han dado lecciones, lecciones de lo que no hay que hacer", ha apostillado Sofía Castañón (Unidas Podemos), que le ha afeado datos de exclusión social y precariedad durante el anterior mandato del PP, mientras que Joan Capdevila, de ERC, ha criticado sus "recetas mágicas", que "insisten" en una bajada "indiscriminada" de impuestos, en lugar de mayor progresividad fiscal. Para Joan Baldoví estas recetas "son más viejas que la tos", pero ha explicado que "no se pueden pedir peras al olmo".

"No se puede achacar que no se haya hecho nada", ha afeado, por su parte, la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, que cree que el PP propone ahora "las mismas recetas" que se aplicaron y que "miran para un lado", el de las empresas, manteniendo una reforma laboral que, ha criticado, aumentó la desigualdad, facilitó los despidos y se demostró "incapaz de crear nuevos empleos, y menos de calidad".

VOX Y Cs TAMBIÉN REPROCHAN A LOS 'POPULARES'

Vox y Ciudadanos, habituales socios de los 'populares' en las votaciones de iniciativas económicas en el Congreso, también han repartido críticas en la tribuna de oradores, llegando a acusar la portavoz fiscal de Vox, Inés Cañizares, de haberse "colocado medallas" y "alardear" de cuando estaban en el Gobierno, pero haber dado apoyo a medidas extraordinarias aprobadas durante la crisis.

"Han sido casi igual de responsables que el PSOE de la ruina económica", ha espetado Cañizares, subrayando que, si ahora defienden una bajada de impuestos, "cuando estaban en el Gobierno sólo sabían subirlos".

Por su parte, María Muñoz, de Ciudadanos, ha acusado al Gobierno de "dejación de funciones", pero ha defendido una actitud de "responsabilidad, nacida de la preocupación y la visión a largo plazo" y de búsqueda de acuerdos, tendiendo así una mano "crítica pero responsable" para "no dilapidar los fondos" procedentes de Bruselas.