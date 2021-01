PSOE, Podemos e independentistas rechazan que Campos hable ahora en el Congreso de los indultos por el procés

Críticas al PP por utilizar Cataluña para "crispar" y hacerlo antes del inicio de la campaña de elecciones catalanas del 14F

El PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), Junts y el PNV se han opuesto este lunes a que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, comparezca esta semana en el Congreso para dar cuenta de las intenciones del Gobierno ante la posible concesión del indulto a los líderes independentistas condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

La presencia de Campo en la Comisión de Justicia la ha reclamado el PP en la reunión que la Diputación Permanente ha celebrado este lunes y la han apoyado tanto Vox como Ciudadanos, mientras que el resto de partidos han avanzado su rechazo a esta petición y han cargado contra el PP por echar mano siempre de Cataluña para "crispar" y de hacerlo antes en vísperas de la campaña electoral en esa comunidad.

En el PP, el diputado Carlos Rojas ha reclamado la presencia de Campo en sede parlamentaria para aclarar si está dispuesto a conceder esa gracia a una "casta de delincuentes insolentes" que, a su juicio, no sólo quieren que sus condenas les salgan "gratis", sino que además "amenazan" a la sociedad con volver a cometer los delitos por los que están condenados.

¿PARA ALIVIAR LA TENSIÓN?

Pero también para que recalque a qué se refería el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, cuando aseguró que los indultos son necesario para "aliviar la tensión" en Cataluña. "Pero, ¿qué tensión? La tensión dentro del Gobierno que la digiera el Gobierno, pero que no la traslade a los órganos judiciales ni a la sociedad", ha demandado.

En esta misma línea el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha justificado las explicaciones de Campo porque defiende que no existen concurrencia de razones de justicia, equidad y utilidad pública para que el Ministerio que dirige indulte "a espalda de los españoles" a los presos del procés, para quien, según sus palabras, "no caben más concesiones que el cumplimiento de su pena".

En nombre de Ciudadanos, Edmundo Bal también ha subrayado la importancia de que Campo exprese en el Congreso su opinión sobre la conveniencia política de indultar a unos presos "sin arrepentimiento" y ha pedido a Campo, al que se ha referido como "títere de Pedro Sánchez", que abandone el camino iniciado por Dolores Delgado de llevar la política al Ministerio de Justicia.

Por contra, el PSOE, a través de Felipe Sicilia, sostiene que supone "una enorme falta de respeto" que el PP quiera que el ministro se pronuncie sobre unos posibles indultos sobre los que los órganos judiciales aún no han redactado los informes preceptivos y ha recordado, además, que en esta materia el Gobierno no opina sino que decide.

PODEMOS: "LA LIBERTAD DE LOS PRESOS", PRIMER PASO PARA EL DIÁLOGO

Dicho esto, ha afeado a los 'populares' que siempre tornen a Cataluña para "crispar, confrontar y dividir". "Uno de los clásicos de cada campaña", ha añadido, en este sentido, el presidente de Unidas Podemos, Jaume Asens, quien ha criticado al PP por estar "dando lecciones" sobre a quién indultar cuando, estando en el Gobierno, han concedido esta medida a más de 7.000 personas, desde corruptos a homicidas.

Asens ha cuestionado que el partido de Pablo Casado se escandalice ante posibles indultos a los líderes independentistas "mientras han aplaudido en el pasado los indultos a los GAL o a quienes cogieron las armas para perpetrar el 23F", y ha concluido insistiendo en que el primer paso para el diálogo en Cataluña pasa por "la libertad de los presos".

La misma reflexión han hecho desde ERC o Junts. Así, Montse Bassa, de ERC y hermana de una de esas presas del procés, ha recordado que su partido lo que pide es la amnistía y no el indulto, aunque cree que es "un gesto de buena voluntad" para sentarse a negociar el "conflicto", y ha cargado contra el PP por estar en contra de esa medida, no por justicia sino por "venganza". "Su odio es tan grande que necesitan ensañarles aún más --ha sentenciado--. Son unos sádicos".

Miriam Noqueras, de Junts, ha señalado que el problema no son los indultos que el Gobierno conceda o no, sino un Estado al que Europa ya ha 'tirado de la oreja' por haber intentado reiterar su acta de diputado al expresidente Puigdemont o no haber dado las garantías jurídicas a los presos del procés.